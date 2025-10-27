Roper Technologies Aktie weiter abwärts - 27.10.2025

Mit einer Performance von -4,08 % musste die Roper Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Roper Technologies ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich durch spezialisierte Softwarelösungen und strategische Akquisitionen auszeichnet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Roper Technologies insgesamt ein Minus von -14,15 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Roper Technologies Aktie damit um -5,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,95 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Roper Technologies einen Rückgang von -18,06 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,69 % geändert.

Roper Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,03 % 1 Monat -3,95 % 3 Monate -14,15 % 1 Jahr -18,01 %

Informationen zur Roper Technologies Aktie

Es gibt 108 Mio. Roper Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,59 Mrd.EUR wert.

Roper Technologies Aktie jetzt kaufen?

