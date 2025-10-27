    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoper Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Roper Technologies

    Besonders beachtet!

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Roper Technologies Aktie weiter abwärts - 27.10.2025

    Am 27.10.2025 ist die Roper Technologies Aktie, bisher, um -4,08 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Roper Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Roper Technologies Aktie weiter abwärts - 27.10.2025
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Roper Technologies ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich durch spezialisierte Softwarelösungen und strategische Akquisitionen auszeichnet.

    Roper Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.10.2025

    Mit einer Performance von -4,08 % musste die Roper Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    28.430,44€
    Basispreis
    22,88
    Ask
    × 11,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.097,21€
    Basispreis
    23,07
    Ask
    × 11,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Roper Technologies insgesamt ein Minus von -14,15 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Roper Technologies Aktie damit um -5,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,95 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Roper Technologies einen Rückgang von -18,06 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,69 % geändert.

    Roper Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,03 %
    1 Monat -3,95 %
    3 Monate -14,15 %
    1 Jahr -18,01 %

    Informationen zur Roper Technologies Aktie

    Es gibt 108 Mio. Roper Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,59 Mrd.EUR wert.

    Markt im Aufwind: S&P 500 führt Rallye an, SMA Solar glänzt im SDAX


    Die Aktienmärkte zeigen heute weltweit eine positive Dynamik. Während der DAX und der Dow Jones zulegen, verzeichnet der S&P 500 den stärksten Anstieg. Optimismus prägt die Börsenlandschaft.

    Börsenstart USA - 27.10. - US Tech 100 stark +1,36 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Roper Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Roper Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Roper Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Roper Technologies

    -4,13 %
    -5,44 %
    -4,53 %
    -14,95 %
    -18,74 %
    +6,48 %
    +14,78 %
    +149,12 %
    +544,46 %
    ISIN:US7766961061WKN:883563



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Roper Technologies Aktie weiter abwärts - 27.10.2025 Am 27.10.2025 ist die Roper Technologies Aktie, bisher, um -4,08 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Roper Technologies Aktie.