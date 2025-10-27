    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    JPMORGAN stuft RWE AG(NEU) auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE vor Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Angesichts geringerer Windgeschwindigkeiten und eines herausfordernderen Handelsumfelds dürften die Ergebniskennziffern im Vergleich zum Vorjahr deutlich gefallen sein, schrieb Javier Garrido in einer am Montag vorliegenden Vorschau. Dennoch sollte der Energieversorger weiter auf Kurs sein, die Mitte der Zielspanne für den bereinigten Nettogewinn im Geschäftsjahr 2025 zu erreichen./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 16:45 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 40,43EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 19:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Javier Garrido
    Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 46,50
    Kursziel alt: 46,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


