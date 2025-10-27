Nordex blickt nach gutem Quartal optimistischer auf Jahresgewinn
- Nordex hebt Jahresgewinnprognose auf 7,5-8,5% an.
- Operativer Gewinn im Q3 verdoppelt auf 136 Millionen Euro.
- Umsatz bleibt stabil bei 1,7 Milliarden Euro.
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinen-Hersteller Nordex wird nach einem guten Quartal optimistischer für seinen Jahresgewinn. Die Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) werde nun bei 7,5 bis 8,5 Prozent erwartet, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Zuvor war Nordex von 5,0 bis 7,0 Prozent ausgegangen. Das Management rechnet im vierten Quartal mit zusätzlichen Gewinnen und einer starken Auftragseingangsdynamik. Die anderen Vorhersagen für 2025 ließ Nordex unverändert. So soll der Umsatz weiter bei 7,4 bis 7,9 Milliarden Euro liegen.
Im dritten Quartal verdoppelte sich der operative Gewinn (Ebitda) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast auf 136 Millionen Euro. Die entsprechende Marge legte von 4,3 Prozent auf 8,0 Prozent zu. Der Umsatz veränderte sich mit 1,7 Milliarden Euro hingegen kaum. Diese Entwicklung spiegle saisonale Effekte sowie temporäre lieferantenbedingte Verzögerungen in der Türkei wider, hieß es. Die vollständigen Ergebnisse will Nordex am 4. November veröffentlichen.
Die Nordex-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um fast fünf Prozent zu./he/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 22,82 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 20:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -2,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 5,51 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -23,01 %/+11,21 % bedeutet.
Bild: 23432_20250604110258_Nordex_hist_wallstreet_online_15ND_25ND(1)