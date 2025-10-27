    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro steigt im US-Handel auf Tageshoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro steigt auf Tageshoch von 1,1652 Dollar.
    • Ifo-Geschäftsklima verbessert sich, Lage trübt sich.
    • USA und China erzielen Einigung vor Gipfeltreffen.
    Devisen - Euro steigt im US-Handel auf Tageshoch
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag im späteren US-Handelsverlauf zum US-Dollar auf Tageshoch gestiegen. Die Gemeinschaftswährung kletterte auf 1,1652 Dollar, kam dann aber wieder etwas zurück und wurde zuletzt mit 1,1649 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1640 (Freitag: 1,1612) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8591 (0,8611) Euro.

    Konjunkturdaten aus Deutschland hatten im Tagesverlauf kaum bewegt. Das Ifo-Geschäftsklima hellte sich im Oktober etwas stärker als erwartet auf. Verbessert haben sich die Erwartungen der befragen Unternehmen. Die Beurteilung der aktuellen Lage trübte sich hingegen ein.

    "Ab Anfang nächsten Jahres dürfte dann das Fiskalpaket die Konjunktur anschieben", erwartet Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Das lässt sich bei einem Fiskalimpuls von fast einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts kaum vermeiden." Für die längere Sicht ist Krämer wenig zuversichtlich: "Allerdings dürfte sich das höhere Wachstum wegen fehlender Reformen eher als Strohfeuer erweisen".

    Im Zollstreit zwischen den USA und China haben die beiden weltgrößten Volkswirtschaften vor einem geplanten Treffen der zwei Staatsoberhäupter eine vorläufige Einigung erzielt. Am Donnerstag wollen sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea treffen. Die Anleger hielten sich allerdings vor den anstehenden wichtigen geldpolitischen Entscheidungen eher zurück, hieß es von Marktbeobachtern. Im weiteren Verlauf der Woche werden die Leitzinsbeschlüsse der EZB und der US-Notenbank Fed erwartet./ck/he




    dpa-AFX
