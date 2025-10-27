Euro steigt im US-Handel auf Tageshoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag im späteren US-Handelsverlauf zum US-Dollar auf Tageshoch gestiegen. Die Gemeinschaftswährung kletterte auf 1,1652 Dollar, kam dann aber wieder etwas zurück und wurde zuletzt mit 1,1649 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1640 (Freitag: 1,1612) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8591 (0,8611) Euro.

Konjunkturdaten aus Deutschland hatten im Tagesverlauf kaum bewegt. Das Ifo-Geschäftsklima hellte sich im Oktober etwas stärker als erwartet auf. Verbessert haben sich die Erwartungen der befragen Unternehmen. Die Beurteilung der aktuellen Lage trübte sich hingegen ein.