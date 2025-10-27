ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 290 Euro
- Jefferies bleibt bei "Buy" für SAP, Kursziel 290 Euro.
- Quartalszahlen entsprechen den Erwartungen des Marktes.
- Management optimistisch, Auftragsbestand und Ausgaben steigen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Resultate des Softwarekonzerns seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die entscheidenden Aspekte seien jedoch der optimistischere Tenor des Managements in puncto Auftragsbestand und die wieder zunehmende Ausgabenbereitschaft der Firmenkunden./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 234 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 20:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +0,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,61 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 288,08 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 302,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von +19,40 %/+36,46 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 290 Euro
