Jefferies belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 290 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 234 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 20:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +0,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,61 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 288,08 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 302,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von +19,40 %/+36,46 % bedeutet.