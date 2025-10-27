    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHamburger Hafen und Logistik AktievorwärtsNachrichten zu Hamburger Hafen und Logistik
    Hamburger Hafen und Logistik: Weniger Wachstum bis 2025 erwartet

    Die HHLA passt ihre Prognose für 2025 an: Trotz erwarteter Umsatzsteigerungen werden die EBIT-Erwartungen gesenkt, da weltwirtschaftliche Unsicherheiten und Lieferkettenprobleme den Zuwachs bremsen.

    Foto: Jonas Walzberg - dpa
    • HHLA hat die Prognose für 2025 angepasst und erwartet weniger starken Mengen- und Ergebniszuwachs aufgrund gestiegener weltwirtschaftlicher Unsicherheiten und Lieferkettenstörungen.
    • Der Containerumschlag im Teilkonzern Hafenlogistik wird nun mit einem deutlichen Anstieg erwartet, während der Containertransport weiterhin stark ansteigen soll.
    • Die Umsatzerlöse sollen stark ansteigen, jedoch wurde die Erwartung für das Betriebsergebnis (EBIT) auf 145 bis 160 Mio. € gesenkt (zuvor 180 bis 200 Mio. €).
    • Im Teilkonzern Immobilien wird ein leicht steigender Umsatz, aber ein starker Rückgang des Betriebsergebnisses (EBIT) erwartet.
    • Auf Konzernebene wird ein starker Umsatzanstieg erwartet, jedoch wurde das EBIT auf 160 bis 175 Mio. € angepasst (zuvor 195 bis 215 Mio. €).
    • Die vollständigen Geschäftszahlen für Januar bis September 2025 werden am 13. November 2025 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Hamburger Hafen und Logistik ist am 13.11.2025.

    Der Kurs von Hamburger Hafen und Logistik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,12 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,500EUR das entspricht einem Plus von +3,37 % seit der Veröffentlichung.


