    Prosus Registered (N) - Aktie im Spotlight - 27.10.2025

    Am 27.10.2025 ist die Prosus Registered (N) Aktie, bisher, um +2,84 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Prosus Registered (N) Aktie.

    Foto: Prosus

    Prosus ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Sektoren.

    Prosus Registered (N) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.10.2025

    Die Prosus Registered (N) Aktie konnte bisher um +2,84 % auf 61,19 zulegen. Das sind +1,69  mehr als am letzten Handelstag. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +19,85 % bei Prosus Registered (N).

    Allein seit letzter Woche ist die Prosus Registered (N) Aktie damit um +6,97 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,55 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Prosus Registered (N) um +61,11 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,85 % geändert.

    Prosus Registered (N) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,97 %
    1 Monat +5,55 %
    3 Monate +19,85 %
    1 Jahr +56,52 %

    Informationen zur Prosus Registered (N) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Prosus Registered (N) Aktien. Damit ist das Unternehmen 145,81 Mrd.EUR wert.

    EuroStoxx mit Rekord - Ibex 35 über 16.000 Zähler


    Die Aussicht auf ein Handelsabkommen zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China hat am Montag einigen europäischen Aktienindizes zu Rekordständen verholfen. So sprang der EuroStoxx 50 erstmals über die Marke von 5.700 Punkten …

    Börsen Update Europa - 27.10. - FTSE Athex 20 stark +1,84 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    EuroStoxx knackt 5.700-Punkte-Marke - Zollstreit-Entspannung


    Anzeichen einer Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China haben den EuroStoxx 50 am Montag erstmals über 5.700 Punkte gehievt. Der Leitindex der Eurozone erreichte ein Rekordhoch von gut 5.707 Punkten und stand am Mittag 0,56 Prozent im …

    Prosus Registered (N) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Prosus Registered (N) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Prosus Registered (N) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


