    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft Suss MicroTec auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst Janardan Menon verwies in einer am Montagabend vorliegenden ersten Reaktion darauf, dass der Halbleiterausrüster mit seiner Brutto- und Ebit-Marge im dritten Quartal deutlich hinter den Markterwartungen zurückgeblieben ist. Zudem erwarte Suss keine wesentlichen Profitabiltätsverbesserungen im laufenden vierten Quartal, weshalb die Margenziele für das Gesamtjahr gesenkt worden seien. Menon wies auch auf den Auftragseingang im dritten Quartal hin, der ebenfalls deutlich schwächer als erwartet gewesen sei und damit eine weitere Abschwächung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2026 erwarten lasse./rob/ck/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -21,04 % und einem Kurs von 29,12EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 21:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Janardan Menon
    Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 31
    Kursziel alt: 31
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft Suss MicroTec auf 'Hold' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst Janardan Menon verwies in einer am Montagabend vorliegenden ersten Reaktion darauf, dass der Halbleiterausrüster mit seiner …