    US-BÃ¶rsen legen zu - riskante Hoffnungen bei Handel und Zinsen

    Wirtschaft - US-BÃ¶rsen legen zu - riskante Hoffnungen bei Handel und Zinsen
    Foto: Wallstreet, via dts Nachrichtenagentur
    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Montag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 47.544 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,7 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

    Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.875 Punkten 1,2 Prozent im Plus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.820 Punkten 1,8 Prozent im Plus.

    Der Optimismus an der Wall Street dÃ¼rfte sich unter anderem aus dem anstehenden Treffen zwischen US-PrÃ¤sident Donald Trump und Chinas Machthaber Xi Jinping speisen. "Dennoch fehlen zum jetzigen Zeitpunkt sÃ¤mtliche Details, und mit Blick auf die erratische Politik eines Donald Trump ist der Erfolg - wenn Ã¼berhaupt - erst garantiert, wenn die Tinte unter dem Abkommen trocken ist", sagte Christine Romar, Head of Europe bei CMC Markets.

    "Das Prinzip Hoffnung begleitet die Anleger auch im Hinblick auf die zukÃ¼nftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Nicht nur, dass eine nÃ¤chste Zinssenkung am Mittwoch fest eingeplant ist, viele auf dem Parkett setzen zudem auf ein Ende der BilanzverkÃ¼rzung (Quantitative Tightening) und damit auf einen deutlich expansiven Schwenk der WÃ¤hrungshÃ¼ter. Ein Schritt, der noch vor einigen Wochen wÃ¤hrend der Eskalation zwischen Powell und Trump kaum denkbar gewesen ist."

    "Dass die Fed ihre vorsichtige Haltung nun zugunsten einer Ã–ffnung der Geldschleusen komplett aufgeben wird, ist nach den jÃ¼ngsten Inflationsdaten alles andere als sicher. Hier lauert einiges an EnttÃ¤uschungspotenzial, auf dem falschen FuÃŸ erwischt zu werden, wenn man bereits zum Start in diese ereignisreiche Woche am Markt aktiv wird", sagte Romar.

    Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagabend etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1646 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8587 Euro zu haben.

    Der Goldpreis war stark im RÃ¼ckwÃ¤rtsgang, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 3.992 US-Dollar gezahlt (-2,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 110,20 Euro pro Gramm.

    Der Ã–lpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 65,69 US-Dollar, das waren 25 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

