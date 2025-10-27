Wirtschaft
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.875 Punkten 1,2 Prozent im Plus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.820 Punkten 1,8 Prozent im Plus.
"Das Prinzip Hoffnung begleitet die Anleger auch im Hinblick auf die zukÃ¼nftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Nicht nur, dass eine nÃ¤chste Zinssenkung am Mittwoch fest eingeplant ist, viele auf dem Parkett setzen zudem auf ein Ende der BilanzverkÃ¼rzung (Quantitative Tightening) und damit auf einen deutlich expansiven Schwenk der WÃ¤hrungshÃ¼ter. Ein Schritt, der noch vor einigen Wochen wÃ¤hrend der Eskalation zwischen Powell und Trump kaum denkbar gewesen ist."
"Dass die Fed ihre vorsichtige Haltung nun zugunsten einer Ã–ffnung der Geldschleusen komplett aufgeben wird, ist nach den jÃ¼ngsten Inflationsdaten alles andere als sicher. Hier lauert einiges an EnttÃ¤uschungspotenzial, auf dem falschen FuÃŸ erwischt zu werden, wenn man bereits zum Start in diese ereignisreiche Woche am Markt aktiv wird", sagte Romar.
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagabend etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1646 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8587 Euro zu haben.
Der Goldpreis war stark im RÃ¼ckwÃ¤rtsgang, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 3.992 US-Dollar gezahlt (-2,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 110,20 Euro pro Gramm.
Der Ã–lpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 65,69 US-Dollar, das waren 25 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
In Sachen Performance ist mein Depot aktuell kein Ruhmesblatt. Wer wie ich stark auf Gesundheit und staples setzt und nur wenig KI sowie keine RÃ¼stung im Depot hat, hÃ¤ngt seit geraumer Zeit hinter. Nun allerdings die Pferde zu wechseln erscheint mir nicht zielfÃ¼hrend da die PrÃ¤missen der zugrundeliegenden Ãœberlegungen weiterhin Ã¼berwiegend intakt sind. Es braucht jedoch einen lÃ¤ngeren Atem.
FÃ¼r mich stellt sich nicht mehr die Frage ob es eine Blase ist, sondern nur wann sie platzen wird. Die inzestuÃ¶sen Strukturen der gegenseitigen Bestellungen und Beteiligungen rund um OpenAI sind sehr bedenklich. Mitten drin steht Oracle. Anders als die MAG 7 kann Oracle die enormen Investitionen aber nicht aus dem CF stemmen, sondern nimmt massive Schulden in Kauf. Basierend auf Bestellungen vornehmlich eines einzigen Kunden, der nun Zahlungsverpflichtungen von 1.000 Mrd. USD drauÃŸen hat, von denen man sich als normaler Mensch nicht vorstellen kann, dass sie das mit kostenpflichtigen Angeboten rund um Chat GPT jemals wieder reinholen kÃ¶nnen und auch selbst (bei Oracle und co.) ihre Bestellungen werden bezahlen kÃ¶nnen.
Womit wir bei meinem aktuell grÃ¶ÃŸten Investment im Depot wÃ¤ren: Oracle ist spÃ¤testens seit der jÃ¼ngsten Entwicklung eine massive Wette, dass das Kartenhaus nicht zusammenfÃ¤llt. WÃ¤hrend Microsoft, Alphabet und co. â€žnurâ€œ ein paar Jahresgewinne verlieren wÃ¼rden, wÃ¤re Oracle in seiner Existenz bedroht. Diese Thematik macht mich sehr nachdenklich. Denn es bedeutet, dass sich mein ursprÃ¼nglicher Investmentcase vÃ¶llig verÃ¤ndert hat: Ich kaufte Oracle 2015 und 2018 zu ~36 EUR als eine lame duck im Techsektor, Ã¤hnlich wie Cisco: Ein bisschen die aktuellen Trends verschlafen, aber mit leichtem Wachstum, gÃ¼nstiger Bewertung, solider Bilanz und punktuellen Akquisitionen aus dem CF. Dann haben sie doch noch den Dreh zur Cloud bekommen und der Kurs stieg seit 20 Jahren in einer stetigen Weise wie kaum eine andere Techaktie.
Was sie nun planen, stellt das bisherige Brot- und ButtergeschÃ¤ft in den Schatten und finanziert sich auch nicht durch Selbiges. Aufgrund oder o.g. Risiken halte ich deshalb mein Investment eigentlich nicht mehr fÃ¼r gerechtfertigt. Und da bin ich noch gar nicht auf die derzeitige Bewertung eingegangen sondern sehe eher den signifikanten Geldabfluss als Nachteil, der mir durch die hohe Steuerzahlung blÃ¼hen wÃ¼rde. Geld, was dann nicht zur Wiederanlage zur VerfÃ¼gung steht. (Ã¼ber alternative Investments habe ich zudem noch gar nicht nachgedacht).
