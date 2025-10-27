Guten Morgen in die Runde,





wenn ich hier schon im BeitrÃ¤gen des Gastgebers erwÃ¤hnt werde, fÃ¼hle ich mich fast genÃ¶tigt, ein Lebenszeichen abzugeben.

Erst einmal herzlichen GlÃ¼ckwunsch @ zum Nachwuchs! Das Kindergeld komplett in einen Sparplan zu packen ist schon ein Brett; das schaffen die Wenigsten. Mein Sohn muss sich mit einem Teilbetrag begnÃ¼gen, nach mittlerweile 6 Jahren ist da aber auch schon ein netter Betrag bei herum gekommen.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif





Aus meinem Depot gibt's wenig zu berichten; habe ein bisschen NestlÃ© aufgestockt und Fresenius inzwischen gÃ¤nzlich verÃ¤uÃŸert. Der genaue Ã¼berblick erfolgt wie Ã¼blich zum Jahreswechsel.

Bei Unilever steht durch die Abspaltung von "The Magnum Ice Cream Company" Handlungsbedarf an, der sich aber durch die VerzÃ¶gerung in der BÃ¶rsennotierung erstmal verschiebt.

In Sachen Performance ist mein Depot aktuell kein Ruhmesblatt. Wer wie ich stark auf Gesundheit und staples setzt und nur wenig KI sowie keine RÃ¼stung im Depot hat, hÃ¤ngt seit geraumer Zeit hinter. Nun allerdings die Pferde zu wechseln erscheint mir nicht zielfÃ¼hrend da die PrÃ¤missen der zugrundeliegenden Ãœberlegungen weiterhin Ã¼berwiegend intakt sind. Es braucht jedoch einen lÃ¤ngeren Atem.





Ein Thema beschÃ¤ftigt mich aktuell jedoch Ã¼ber GebÃ¼hr: Der Boom rund um KI

FÃ¼r mich stellt sich nicht mehr die Frage ob es eine Blase ist, sondern nur wann sie platzen wird. Die inzestuÃ¶sen Strukturen der gegenseitigen Bestellungen und Beteiligungen rund um OpenAI sind sehr bedenklich. Mitten drin steht Oracle. Anders als die MAG 7 kann Oracle die enormen Investitionen aber nicht aus dem CF stemmen, sondern nimmt massive Schulden in Kauf. Basierend auf Bestellungen vornehmlich eines einzigen Kunden, der nun Zahlungsverpflichtungen von 1.000 Mrd. USD drauÃŸen hat, von denen man sich als normaler Mensch nicht vorstellen kann, dass sie das mit kostenpflichtigen Angeboten rund um Chat GPT jemals wieder reinholen kÃ¶nnen und auch selbst (bei Oracle und co.) ihre Bestellungen werden bezahlen kÃ¶nnen.

Womit wir bei meinem aktuell grÃ¶ÃŸten Investment im Depot wÃ¤ren: Oracle ist spÃ¤testens seit der jÃ¼ngsten Entwicklung eine massive Wette, dass das Kartenhaus nicht zusammenfÃ¤llt. WÃ¤hrend Microsoft, Alphabet und co. â€žnurâ€œ ein paar Jahresgewinne verlieren wÃ¼rden, wÃ¤re Oracle in seiner Existenz bedroht. Diese Thematik macht mich sehr nachdenklich. Denn es bedeutet, dass sich mein ursprÃ¼nglicher Investmentcase vÃ¶llig verÃ¤ndert hat: Ich kaufte Oracle 2015 und 2018 zu ~36 EUR als eine lame duck im Techsektor, Ã¤hnlich wie Cisco: Ein bisschen die aktuellen Trends verschlafen, aber mit leichtem Wachstum, gÃ¼nstiger Bewertung, solider Bilanz und punktuellen Akquisitionen aus dem CF. Dann haben sie doch noch den Dreh zur Cloud bekommen und der Kurs stieg seit 20 Jahren in einer stetigen Weise wie kaum eine andere Techaktie.

Was sie nun planen, stellt das bisherige Brot- und ButtergeschÃ¤ft in den Schatten und finanziert sich auch nicht durch Selbiges. Aufgrund oder o.g. Risiken halte ich deshalb mein Investment eigentlich nicht mehr fÃ¼r gerechtfertigt. Und da bin ich noch gar nicht auf die derzeitige Bewertung eingegangen sondern sehe eher den signifikanten Geldabfluss als Nachteil, der mir durch die hohe Steuerzahlung blÃ¼hen wÃ¼rde. Geld, was dann nicht zur Wiederanlage zur VerfÃ¼gung steht. (Ã¼ber alternative Investments habe ich zudem noch gar nicht nachgedacht).

Einen (minimalen) Teilverkauf habe ich bereits getÃ¤tigt, als im September im Rahmen der Kursexplosion die Gewichtung an meinen selbstgewÃ¤hlten 10%-Deckel stieÃŸ. Nun aber die Ãœberlegung, einen grÃ¶ÃŸeren Teilverkauf zu tÃ¤tigen oder die Position gar ganz zu verÃ¤uÃŸern. Oder meinen Investmentcase neu definieren.

Soweit die Thematik, die mich derzeit umtreibt.





Ich wÃ¼nsche allen Mitstreitern einen angenehmen, nicht allzu stÃ¼rmischen Herbstsonntag!





Beste GrÃ¼ÃŸe

Bastian