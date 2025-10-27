Rekordrally läuft - Hoffen auf Zollstreit-Ende

Guten Morgen in die Runde,





wenn ich hier schon im Beiträgen des Gastgebers erwähnt werde, fühle ich mich fast genötigt, ein Lebenszeichen abzugeben.

Erst einmal herzlichen Glückwunsch @ zum Nachwuchs! Das Kindergeld komplett in einen Sparplan zu packen ist schon ein Brett; das schaffen die Wenigsten. Mein Sohn muss sich mit einem Teilbetrag begnügen, nach mittlerweile 6 Jahren ist da aber auch schon ein netter Betrag bei herum gekommen.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif





Aus meinem Depot gibt's wenig zu berichten; habe ein bisschen Nestlé aufgestockt und Fresenius inzwischen gänzlich veräußert. Der genaue überblick erfolgt wie üblich zum Jahreswechsel.

Bei Unilever steht durch die Abspaltung von "The Magnum Ice Cream Company" Handlungsbedarf an, der sich aber durch die Verzögerung in der Börsennotierung erstmal verschiebt.

In Sachen Performance ist mein Depot aktuell kein Ruhmesblatt. Wer wie ich stark auf Gesundheit und staples setzt und nur wenig KI sowie keine Rüstung im Depot hat, hängt seit geraumer Zeit hinter. Nun allerdings die Pferde zu wechseln erscheint mir nicht zielführend da die Prämissen der zugrundeliegenden Überlegungen weiterhin überwiegend intakt sind. Es braucht jedoch einen längeren Atem.





Ein Thema beschäftigt mich aktuell jedoch über Gebühr: Der Boom rund um KI

Für mich stellt sich nicht mehr die Frage ob es eine Blase ist, sondern nur wann sie platzen wird. Die inzestuösen Strukturen der gegenseitigen Bestellungen und Beteiligungen rund um OpenAI sind sehr bedenklich. Mitten drin steht Oracle. Anders als die MAG 7 kann Oracle die enormen Investitionen aber nicht aus dem CF stemmen, sondern nimmt massive Schulden in Kauf. Basierend auf Bestellungen vornehmlich eines einzigen Kunden, der nun Zahlungsverpflichtungen von 1.000 Mrd. USD draußen hat, von denen man sich als normaler Mensch nicht vorstellen kann, dass sie das mit kostenpflichtigen Angeboten rund um Chat GPT jemals wieder reinholen können und auch selbst (bei Oracle und co.) ihre Bestellungen werden bezahlen können.

Womit wir bei meinem aktuell größten Investment im Depot wären: Oracle ist spätestens seit der jüngsten Entwicklung eine massive Wette, dass das Kartenhaus nicht zusammenfällt. Während Microsoft, Alphabet und co. „nur“ ein paar Jahresgewinne verlieren würden, wäre Oracle in seiner Existenz bedroht. Diese Thematik macht mich sehr nachdenklich. Denn es bedeutet, dass sich mein ursprünglicher Investmentcase völlig verändert hat: Ich kaufte Oracle 2015 und 2018 zu ~36 EUR als eine lame duck im Techsektor, ähnlich wie Cisco: Ein bisschen die aktuellen Trends verschlafen, aber mit leichtem Wachstum, günstiger Bewertung, solider Bilanz und punktuellen Akquisitionen aus dem CF. Dann haben sie doch noch den Dreh zur Cloud bekommen und der Kurs stieg seit 20 Jahren in einer stetigen Weise wie kaum eine andere Techaktie.

Was sie nun planen, stellt das bisherige Brot- und Buttergeschäft in den Schatten und finanziert sich auch nicht durch Selbiges. Aufgrund oder o.g. Risiken halte ich deshalb mein Investment eigentlich nicht mehr für gerechtfertigt. Und da bin ich noch gar nicht auf die derzeitige Bewertung eingegangen sondern sehe eher den signifikanten Geldabfluss als Nachteil, der mir durch die hohe Steuerzahlung blühen würde. Geld, was dann nicht zur Wiederanlage zur Verfügung steht. (über alternative Investments habe ich zudem noch gar nicht nachgedacht).

Einen (minimalen) Teilverkauf habe ich bereits getätigt, als im September im Rahmen der Kursexplosion die Gewichtung an meinen selbstgewählten 10%-Deckel stieß. Nun aber die Überlegung, einen größeren Teilverkauf zu tätigen oder die Position gar ganz zu veräußern. Oder meinen Investmentcase neu definieren.

Soweit die Thematik, die mich derzeit umtreibt.





Ich wünsche allen Mitstreitern einen angenehmen, nicht allzu stürmischen Herbstsonntag!





Beste Grüße

Bastian