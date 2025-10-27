Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 27.10.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.10.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Qualcomm
Tagesperformance: +10,89 %
Platz 1
Performance 1M: +1,35 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +6,91 %
Platz 2
Performance 1M: +10,62 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +5,32 %
Platz 3
Performance 1M: +4,80 %
MercadoLibre
Tagesperformance: +5,24 %
Platz 4
Performance 1M: -5,89 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +4,56 %
Platz 5
Performance 1M: +26,36 %
Tesla
Tagesperformance: +4,19 %
Platz 6
Performance 1M: +0,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen stieg der Kurs um 5%, jedoch gibt es erhebliche Bedenken hinsichtlich der fundamentalen Daten, insbesondere einem Gewinnrückgang von 37%. Viele Nutzer kritisieren die hohe Bewertung und die Abkopplung von den realen Unternehmenszahlen, während andere optimistisch auf zukünftige Technologien wie Robotaxis setzen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +3,88 %
Platz 7
Performance 1M: -5,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AppLovin Registered (A)
Das Anleger-Sentiment zu AppLovin Registered (A) im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 28% zugelegt. Die Deutsche Bank empfiehlt den Kauf mit einem Kursziel von 705 USD. Nutzer berichten von hohen Gewinnen, während einige Short-Attacken als unbegründet kritisieren. Insgesamt wird AppLovin als vielversprechender Akteur im digitalen Werbemarkt angesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AppLovin Registered (A) eingestellt.
Roper Technologies
Tagesperformance: -3,61 %
Platz 8
Performance 1M: -3,95 %
Intel
Tagesperformance: +3,54 %
Platz 9
Performance 1M: +9,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Analysten heben das Kursziel auf 40,00 $ an, während die Aktie in diesem Jahr um 100 % gestiegen ist. Technische Analysen deuten auf eine bevorstehende Korrektur hin, aber die strategische Bedeutung des Unternehmens und die Nachfrage nach KI-Produkten stärken das Vertrauen in die Zukunft.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
ON Semiconductor
Tagesperformance: +3,46 %
Platz 10
Performance 1M: +3,92 %
Lam Research
Tagesperformance: +3,42 %
Platz 11
Performance 1M: +22,07 %
Alphabet
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 12
Performance 1M: +8,18 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 13
Performance 1M: +8,16 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 14
Performance 1M: +12,75 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +2,83 %
Platz 15
Performance 1M: +13,66 %
Ross Stores
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 16
Performance 1M: +4,55 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 17
Performance 1M: +7,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist von Sorgen über Produktionsengpässe und die Abhängigkeit von asiatischen Fertigern geprägt. Die Aussicht auf einen möglichen Zugang zum chinesischen Markt wird als Chance gesehen, während die negative Kursentwicklung der letzten 14 Tage Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Performance aufwirft.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 18
Performance 1M: +1,18 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 19
Performance 1M: +5,39 %
Broadcom
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 20
Performance 1M: +9,13 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 21
Performance 1M: -0,91 %
