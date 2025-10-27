Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 27.10.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.10.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Qualcomm
Tagesperformance: +10,74 %
Platz 1
Performance 1M: +1,35 %
F5
Tagesperformance: -9,02 %
Platz 2
Performance 1M: -5,69 %
Universal Health Services (B)
Tagesperformance: +8,54 %
Platz 3
Performance 1M: +5,81 %
Albemarle
Tagesperformance: -8,53 %
Platz 4
Performance 1M: +21,64 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: +7,75 %
Platz 5
Performance 1M: +10,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Super Micro Computer im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheiten geprägt. Der 20 Milliarden USD Auftrag ist noch nicht finalisiert, und die Umsatzprognosen für Q1 wurden verfehlt. Dennoch gibt es Optimismus für Q2 aufgrund neuer Bestellungen. Die negative Kursentwicklung der letzten 14 Tage verstärkt die Skepsis der Anleger.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Super Micro Computer eingestellt.
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +6,91 %
Platz 6
Performance 1M: +10,62 %
Edwards Lifesciences
Tagesperformance: +6,28 %
Platz 7
Performance 1M: +0,68 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: -5,81 %
Platz 8
Performance 1M: -5,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Newmont Corporation
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Newmont Corporation im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um -10% nachgegeben. Diskussionen über die Barrick-Assets und die Unternehmensführung nach dem CEO-Wechsel führen zu Skepsis. Anleger zeigen sich nervös und einige haben bereits Gewinne realisiert oder sind ausgestiegen, was eine abwartende Haltung widerspiegelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Newmont Corporation eingestellt.
Bunge Global
Tagesperformance: -4,79 %
Platz 9
Performance 1M: +21,66 %
HCA Healthcare
Tagesperformance: +4,63 %
Platz 10
Performance 1M: +7,82 %
Nucor
Tagesperformance: +4,32 %
Platz 11
Performance 1M: +1,65 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +4,25 %
Platz 12
Performance 1M: +18,89 %
Tesla
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 13
Performance 1M: +0,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen stieg der Kurs um 5%, jedoch gibt es erhebliche Bedenken hinsichtlich der fundamentalen Daten, insbesondere einem Gewinnrückgang von 37%. Viele Nutzer kritisieren die hohe Bewertung und die Abkopplung von den realen Unternehmenszahlen, während andere optimistisch auf zukünftige Technologien wie Robotaxis setzen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Ford Motor
Tagesperformance: -4,05 %
Platz 14
Performance 1M: +16,10 %
West Pharmaceutical Services
Tagesperformance: -3,93 %
Platz 15
Performance 1M: +15,41 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 16
Performance 1M: -5,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AppLovin Registered (A)
Das Anleger-Sentiment zu AppLovin Registered (A) im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 28% zugelegt. Die Deutsche Bank empfiehlt den Kauf mit einem Kursziel von 705 USD. Nutzer berichten von hohen Gewinnen, während einige Short-Attacken als unbegründet kritisieren. Insgesamt wird AppLovin als vielversprechender Akteur im digitalen Werbemarkt angesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AppLovin Registered (A) eingestellt.
Roper Technologies
Tagesperformance: -3,61 %
Platz 17
Performance 1M: -3,95 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 18
Performance 1M: -2,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Lyondellbasell Industries
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu LyondellBasell Industries im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger bei Kursen unter 40 Euro optimistisch sind und nachkaufen, äußern andere Bedenken wegen hoher Schulden und Margenkompression. Die negative Kursentwicklung der letzten 14 Tage und Unsicherheiten über die wirtschaftliche Lage führen zu einer vorsichtigen Haltung. Anleger warten auf klare Signale für eine Trendwende.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lyondellbasell Industries eingestellt.
Intel
Tagesperformance: +3,52 %
Platz 19
Performance 1M: +9,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Analysten heben das Kursziel auf 40,00 $ an, während die Aktie in diesem Jahr um 100 % gestiegen ist. Technische Analysen deuten auf eine bevorstehende Korrektur hin, aber die strategische Bedeutung des Unternehmens und die Nachfrage nach KI-Produkten stärken das Vertrauen in die Zukunft.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
Deckers Outdoor
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 20
Performance 1M: -16,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deckers Outdoor
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Deckers Outdoor im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger vorsichtig sind und auf bessere Einstiegsmöglichkeiten warten, sehen andere Chancen und positionieren sich bereits. Die Aktie hat in den letzten 12 Monaten fast 2/3 ihres Wertes verloren, was Unsicherheit auslöst, jedoch auch als Kaufgelegenheit interpretiert wird, insbesondere aufgrund der soliden Bilanz.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deckers Outdoor eingestellt.
Lam Research
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 21
Performance 1M: +22,07 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 22
Performance 1M: +3,92 %
Alphabet
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 23
Performance 1M: +8,18 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 24
Performance 1M: +8,16 %
Fox Registered (B)
Tagesperformance: +3,30 %
Platz 25
Performance 1M: -3,15 %
Target
Tagesperformance: +3,21 %
Platz 26
Performance 1M: +8,64 %
Steel Dynamics
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 27
Performance 1M: +11,08 %
Equifax
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 28
Performance 1M: -6,45 %
Philip Morris International
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 29
Performance 1M: -4,04 %
Principal Financial Group
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 30
Performance 1M: -2,47 %
Western Digital
Tagesperformance: -2,86 %
Platz 31
Performance 1M: +24,45 %
American Water Works
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 32
Performance 1M: +4,31 %
Huntington Bancshares
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 33
Performance 1M: -6,38 %
Archer Daniels Midland Company
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 34
Performance 1M: +9,37 %
Centene
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 35
Performance 1M: -1,83 %
United Rentals
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 36
Performance 1M: -2,09 %
Republic Services
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 37
Performance 1M: -0,82 %
Waters Corporation
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 38
Performance 1M: +23,08 %
APA Corporation
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 39
Performance 1M: -3,43 %
Bio-Techne
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 40
Performance 1M: +29,50 %
