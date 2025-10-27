Jefferies belässt Suss Microtec nach gesenkten Zielen auf 'Hold'

EQS-Adhoc: Vorläufige Geschäftszahlen von SUSS für das dritte Quartal 2025 deutlich unterhalb der Markterwartung – Prognose für die Bruttomarge und die EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2025 reduziert





Der Vorstand der SUSS MicroTec SE (ISIN: DE000A1K0235) hat bei der Analyse vorläufiger Konzerngeschäftszahlen für die ersten neun Monate im Jahr 2025 festgestellt, dass die Margenentwicklung im dritten Quartal unterhalb der Markterwartung lag. Die Bruttomarge erreichte zwischen Juli und September 2025 auf Basis vorläufiger Berechnungen einen Wert von 33,1 % (Consensus*: 38,1 %). Die wesentlichen Gründe für die enttäuschende Margenentwicklung waren ein ungünstiger Produkt- und Kundenmix, Aufwendungen im Zusammenhang mit dem neuen Produktionsstandort in Zhubei (Taiwan) sowie eine geringere Fixkostendeckung aufgrund des niedrigeren Geschäftsvolumens im Vergleich zu den Vorquartalen. Diese Effekte wirkten sich ebenso auf die EBIT-Marge aus, die nach vorläufigen Berechnungen im dritten Quartal 2025 bei 10,5 % lag (Consensus*: 12,5%).

Da im vierten Quartal nicht von einer substanziellen Verbesserung der Margenentwicklung ausgegangen werden kann, hat der Vorstand die Prognose für die Bruttomarge im Geschäftsjahr 2025 auf eine Spanne von 35 bis 37 % (bisher: 37 bis 39 %) und die Prognose für die EBIT-Marge auf 11 bis 13 % (bisher: 13 bis 15 %) reduziert. Auf Basis vorläufiger Berechnungen lag die Bruttomarge nach neun Monaten im laufenden Geschäftsjahr bei 35,9 % und die EBIT-Marge bei 14,1 %. Ein striktes Kostenmanagement im verbleibenden Jahresverlauf soll die Erreichung der reduzierten Margenziele sicherstellen. Angesichts eines auch im dritten Quartal 2025 mit 70,0 Mio. € wenig dynamischen Auftragseingangs wird der Vorstand zeitnah außerdem über geeignete Maßnahmen zur nachhaltigen Senkung der Kostenbasis beraten.

An der Prognosespanne für den Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2025 von 470 bis 510 Mio. € hält das Unternehmen unterdessen fest. Der Umsatz belief sich in den ersten drei Quartalen 2025 auf Basis vorläufiger Berechnungen auf 384,4 Mio. €.

Die vollständige Quartalsmitteilung zu den ersten drei Quartalen 2025 wird – wie geplant – am 6. November 2025 veröffentlicht.



