ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Suss Microtec nach gesenkten Zielen auf 'Hold'
- Jefferies stuft Suss Microtec auf "Hold" mit 31 Euro.
- Margen im Q3 deutlich unter Markterwartungen gefallen.
- Auftragseingang schwächer, Ausblick für 2026 gedämpft.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst Janardan Menon verwies in einer am Montagabend vorliegenden ersten Reaktion darauf, dass der Halbleiterausrüster mit seiner Brutto- und Ebit-Marge im dritten Quartal deutlich hinter den Markterwartungen zurückgeblieben ist. Zudem erwarte Suss keine wesentlichen Profitabiltätsverbesserungen im laufenden vierten Quartal, weshalb die Margenziele für das Gesamtjahr gesenkt worden seien. Menon wies auch auf den Auftragseingang im dritten Quartal hin, der ebenfalls deutlich schwächer als erwartet gewesen sei und damit eine weitere Abschwächung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2026 erwarten lasse./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -21,69 % und einem Kurs von 28,88 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 21:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +4,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,58 %.
Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 562,95 Mio..
SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der SUESS MicroTec Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +3,73 %/+7,19 % bedeutet.
Analyst:
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SUESS MicroTec - A1K023 - DE000A1K0235
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SUESS MicroTec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bin auf den morgigen Kurs gespannt. - 20 % aktuell, könnte im regulären Handel morgen aber noch viel mehr werden.
EQS-Adhoc: Vorläufige Geschäftszahlen von SUSS für das dritte Quartal 2025 deutlich unterhalb der Markterwartung – Prognose für die Bruttomarge und die EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2025 reduziert
Der Vorstand der SUSS MicroTec SE (ISIN: DE000A1K0235) hat bei der Analyse vorläufiger Konzerngeschäftszahlen für die ersten neun Monate im Jahr 2025 festgestellt, dass die Margenentwicklung im dritten Quartal unterhalb der Markterwartung lag. Die Bruttomarge erreichte zwischen Juli und September 2025 auf Basis vorläufiger Berechnungen einen Wert von 33,1 % (Consensus*: 38,1 %). Die wesentlichen Gründe für die enttäuschende Margenentwicklung waren ein ungünstiger Produkt- und Kundenmix, Aufwendungen im Zusammenhang mit dem neuen Produktionsstandort in Zhubei (Taiwan) sowie eine geringere Fixkostendeckung aufgrund des niedrigeren Geschäftsvolumens im Vergleich zu den Vorquartalen. Diese Effekte wirkten sich ebenso auf die EBIT-Marge aus, die nach vorläufigen Berechnungen im dritten Quartal 2025 bei 10,5 % lag (Consensus*: 12,5%).
Da im vierten Quartal nicht von einer substanziellen Verbesserung der Margenentwicklung ausgegangen werden kann, hat der Vorstand die Prognose für die Bruttomarge im Geschäftsjahr 2025 auf eine Spanne von 35 bis 37 % (bisher: 37 bis 39 %) und die Prognose für die EBIT-Marge auf 11 bis 13 % (bisher: 13 bis 15 %) reduziert. Auf Basis vorläufiger Berechnungen lag die Bruttomarge nach neun Monaten im laufenden Geschäftsjahr bei 35,9 % und die EBIT-Marge bei 14,1 %. Ein striktes Kostenmanagement im verbleibenden Jahresverlauf soll die Erreichung der reduzierten Margenziele sicherstellen. Angesichts eines auch im dritten Quartal 2025 mit 70,0 Mio. € wenig dynamischen Auftragseingangs wird der Vorstand zeitnah außerdem über geeignete Maßnahmen zur nachhaltigen Senkung der Kostenbasis beraten.
An der Prognosespanne für den Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2025 von 470 bis 510 Mio. € hält das Unternehmen unterdessen fest. Der Umsatz belief sich in den ersten drei Quartalen 2025 auf Basis vorläufiger Berechnungen auf 384,4 Mio. €.
Die vollständige Quartalsmitteilung zu den ersten drei Quartalen 2025 wird – wie geplant – am 6. November 2025 veröffentlicht.