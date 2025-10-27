JPMORGAN stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach den Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 244 Euro belassen. Zwar habe der Börsenbetreiber mit seinem operativen Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzung um vier Prozent übertroffen, doch die Jahresziele seien lediglich bestätigt worden, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Montag vorliegenden Schnelleinschätzung. Trotz des besser als erwartet ausgefallenen Quartals und der schwachen Aktienkursentwicklung im selbigen rechne er mit einer negativen Kursreaktion am Dienstag. Dafür verwies er auf das hinter den Erwartungen zurückgebliebene Geschäftsfeld Investment Management Solutions (IMS)./rob/ck/he
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 229,7EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 21:39 Uhr) gehandelt.
