RBC stuft Porsche AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass die schwachen Zahlen für das dritte Quartal nicht mehr überrascht haben dürften. Daher fokussiere er sich darauf, dass das Management eine deutliche Erholung im neuen Jahr erwarte. Treiber seien die Strategie des Sportwagenbauers bezüglich einer Produktneuausrichtung und der einmalige Charakter der Sondereffekte im Jahr 2025. Narayan bleibt hinsichtlich der Aussichten für China zwar vorsichtig, erhöhte aber dennoch sein Kursziel./rob/ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 13:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 13:35 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,37 % und einem Kurs von 48,26EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 21:48 Uhr) gehandelt.





