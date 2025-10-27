RBC belässt Deutsche Börse nach Zahlen auf 'Sector Perform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 229,6 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 21:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +1,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,92 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 43,60 Mrd..

Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 251,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Boerse Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 291,00EUR was eine Bandbreite von +2,58 %/+27,02 % bedeutet.