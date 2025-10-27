ANALYSE-FLASH
RBC belässt Deutsche Börse nach Zahlen auf 'Sector Perform'
- RBC belässt Deutsche Börse auf "Sector Perform"
- Kursziel von 235 Euro nach Quartalszahlen festgelegt
- Umsatz über Erwartungen dank höherer Treasury-Resultate
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der Deutschen Börse nach vorgelegten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die um ein Prozent besser als erwartet ausgefallenen Umsätze seien auf höhere Treasury-Resultate in den Bereichen Handel & Clearing sowie Wertpapierdienstleistungen zurückzuführen, schrieb Ben Bathurst in einer am Montag vorliegenden Studie. Geringer als erwartet ausgefallene Betriebskosten hätten zudem zu einem Übertreffen der Ebitda-Erwartungen beigetragen. Wie erwartet, seien vor dem Kapitalmarkttag am 10. Dezember, bei dem die Deutsche Börse die Weiterentwicklung ihrer Strategie über 2026 hinaus vorstellen wolle, keine weiteren Prognosen veröffentlicht worden./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:00 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 229,6 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 21:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +1,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,92 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 43,60 Mrd..
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 251,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Boerse Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 291,00EUR was eine Bandbreite von +2,58 %/+27,02 % bedeutet.
