NVIDIA Aktie gut behauptet +2,59 % - 27.10.2025

Am heutigen Handelstag konnte die NVIDIA Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,59 % im Plus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von NVIDIA über einen Zuwachs von +11,12 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die NVIDIA Aktie damit um +4,36 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,99 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +25,32 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,75 % geändert.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,36 % 1 Monat +7,99 % 3 Monate +11,12 % 1 Jahr +25,31 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Produktionsengpässe von NVIDIA, die die Kursentwicklung belasten. Die Möglichkeit einer Marktöffnung in China wird als potenzieller Wachstumstreiber gesehen. Zudem wird die Entwicklung neuer Technologien wie Quantencomputing und KI als langfristige Chance für NVIDIA hervorgehoben. Die allgemeine Marktstimmung ist jedoch angespannt, mit Bedenken über einen möglichen Rückgang des Kurses.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,00 Bil.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 27.10.2025 im US Tech 100.

In Erwartung einer baldigen Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China ist die Rekordjagd an den US-Börsen am Montag weitergegangen. Technologiewerte waren die größten Profiteure, was auch die Kursgewinne der sieben bedeutendsten …

Während Trump und Xi um einen Deal ringen, kämpft Nvidia-Chef Jensen Huang in Washington um politische Unterstützung für den Neustart im China-Geschäft.

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.