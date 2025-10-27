JEFFERIES stuft VALEO auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Valeo von 8,80 auf 10,35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die gemeldeten Umsatzzahlen von Valeo und Forvia zum dritten Quartal hätten sich von den Erwartungen am Markt nicht wesentlich unterschieden, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz eines herausfordernden vierten Quartals scheine es aber - von einem niedrigen Niveau aus - eine gewisse Dynamik in der Autozuliefererbranche zu geben. Angesichts des Umsatzmixes und der Bewertung sei Forvia ihr "Top Pick"./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 13:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 13:41 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 11,93EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 22:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: VALEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 10,35

Kursziel alt: 8,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

