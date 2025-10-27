ISX Financial: CFO Ajay Treon jetzt im Vorstand!
Ajay Treon, ein erfahrener Bankexperte, übernimmt die Leitung bei ISX Financial EU Plc, um die Finanzstärke und Risikoüberwachung weiter zu festigen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Ajay Treon wurde zum geschäftsführenden Direktor im Vorstand von ISX Financial EU Plc ernannt.
- Die Ernennung erfolgte nach einer Nichtbeanstandung durch die Zentralbank von Zypern.
- Treon bringt 25 Jahre Erfahrung in der Bankenbranche mit, darunter Positionen bei Lloyds Banking Group und Credit Suisse.
- Unter seiner Führung als CFO hat ISXX nachhaltige Rentabilität und Kostendisziplin erreicht, einschließlich einer Rekordleistung im Jahr 2024.
- Die Ernennung stärkt die Finanz- und Risikoüberwachung des Vorstands, was für die Kapitaldisziplin und Abwicklungsinfrastruktur entscheidend ist.
- ISX Financial EU Plc ist ein führendes E-Geld-Institut, das von der Zentralbank von Zypern und der Financial Conduct Authority in Großbritannien reguliert wird.
