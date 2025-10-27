Jefferies belässt Nordex nach Prognoseanhebung auf 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,67 % und einem Kurs von 23,47 auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 22:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -3,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,07 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 5,55 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -23,31 %/+10,78 % bedeutet.