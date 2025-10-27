    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex

    ANALYSE-FLASH

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies belässt Nordex nach Prognoseanhebung auf 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies stuft Nordex auf "Buy" mit 25 Euro Kursziel.
    • Jahreszielspanne für Gewinnmarge deutlich angehoben.
    • Konsensschätzung für 2025 steigt um 24 Prozent.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Nordex nach Prognoseanhebung auf 'Buy'
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Zusammen mit einem soliden Quartalsbericht habe der Windkraftanlagen-Hersteller seine Jahreszielspanne für die operative Gewinnmarge deutlich angehoben, schrieb Constantin Hesse in einer am Montagabend vorliegenden Schnelleinschätzung. Vom Mittelpunkt der Spanne aus gesehen dürfte die Konsensschätzung für 2025 nun um 24 Prozent steigen./rob/ck/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nordex SE!
    Short
    23,39€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 13,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    20,74€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 13,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nordex

    +3,67 %
    -3,18 %
    +4,07 %
    +10,18 %
    +62,07 %
    +146,50 %
    +110,60 %
    -8,03 %
    +160,78 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,67 % und einem Kurs von 23,47 auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 22:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -3,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 5,55 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -23,31 %/+10,78 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 24,64, was eine Steigerung von +11,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nordex. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies belässt Nordex nach Prognoseanhebung auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Zusammen mit einem soliden Quartalsbericht habe der Windkraftanlagen-Hersteller seine Jahreszielspanne für die operative Gewinnmarge deutlich …