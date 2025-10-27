ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Nordex nach Prognoseanhebung auf 'Buy'
- Jefferies stuft Nordex auf "Buy" mit 25 Euro Kursziel.
- Jahreszielspanne für Gewinnmarge deutlich angehoben.
- Konsensschätzung für 2025 steigt um 24 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Zusammen mit einem soliden Quartalsbericht habe der Windkraftanlagen-Hersteller seine Jahreszielspanne für die operative Gewinnmarge deutlich angehoben, schrieb Constantin Hesse in einer am Montagabend vorliegenden Schnelleinschätzung. Vom Mittelpunkt der Spanne aus gesehen dürfte die Konsensschätzung für 2025 nun um 24 Prozent steigen./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,67 % und einem Kurs von 23,47 auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 22:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -3,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 5,55 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -23,31 %/+10,78 % bedeutet.
Analyst:
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nordex. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Starke Auftragseingänge in Q3
Du hälst doch nur noch 1/3, du Held
Man muss aber schon ein paar Jahre zurück schauen.
Zur Veranschaulichung der Dax-Chart über 10 Jahre...
Bild: 23432_20250604110258_Nordex_hist_wallstreet_online_15ND_25ND(1)