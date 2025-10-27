Onco-Innovations gibt Abschluss von Privatplatzierung bekannt

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt

Vancouver, Kanada – 27. Oktober 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ)(OTCQB: ONNVF) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte (siehe Pressemitteilung vom 14. Oktober 2025) nicht vermittelte Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) abgeschlossen hat. Dabei wurden 1.428.570 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 1,40 $ pro Einheit ausgegeben und ein Bruttoerlös von insgesamt 2.000.000 $ erzielt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine „Aktie“) und einer Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant, ein „Warrant“), wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, eine Aktie zu einem Preis von 2,00 $ für einen Zeitraum von sechsunddreißig (36) Monaten zu erwerben.

Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für allgemeine Unternehmenszwecke und als Working Capital verwendet, unter anderem zur Verfolgung der Ziele des Unternehmens in den Bereichen Betrieb, Forschung und Entwicklung sowie Investor Relations.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Privatplatzierung zahlte das Unternehmen insgesamt 119.999,94 $und gab 85.714 Warrants an bestimmte Vermittler als Gegenleistung für die Vermittlung von Zeichnern aus.

Das Unternehmen hat außerdem 14.286 Aktien („Verwaltungsaktien“) des Unternehmens an einen unabhängigen Dritten als Gegenleistung für Verwaltungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegeben.

Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegen alle im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder entsprechende Ausnahmen von diesen Registrierungsanforderungen nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.