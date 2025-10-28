Battery X Metals bestätigt den 28. Oktober 2025 als Stichtag für die strategische Aktienkonsolidierung zur Verbesserung des Unternehmenswachstums und der Präsenz am Kapitalmarkt

Battery X Metals bestätigt den 28. Oktober 2025 als Stichtag für die strategische Aktienkonsolidierung im Verhältnis 20:1, womit die Anzahl der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von rund 70,2 Millionen auf 3,5 Millionen reduziert wird. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Optimierung der Kapitalstruktur des Unternehmens.

Die strategische Konsolidierung ist Teil der umfassenderen strategischen Initiativen des Unternehmens, um die Flexibilität der Bilanz zu stärken, die Marktfähigkeit und Zugänglichkeit seiner Aktien zu verbessern und das langfristige Unternehmenswachstum sowie Kapitalmarktinitiativen zu unterstützen, die darauf abzielen, die Reichweite bei Investoren zu vergrößern und den Shareholder Value zu steigern.

Diese strategische Initiative ist Teil der integrierten 360°-Wachstumsstrategie von Battery X Metals, die Exploration, das Rebalancing und das Recycling umfasst und das Engagement des Unternehmens für die Entwicklung nachhaltiger Technologien stärkt, die die weltweite Umstellung auf saubere Energie fördern.

Vancouver, British Columbia – 27. Oktober 2025 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB:5YW, WKN:A40X9W) („Battery X Metals“ oder das „Unternehmen“), ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen für die Energiewende, gibt bekannt, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 17. Oktober 2025 eine strategische Aktienkonsolidierung seiner ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien (die „Stammaktien“) im Verhältnis 20:1 durchführen wird, wobei jeweils zwanzig (20) Stammaktien vor der Konsolidierung zu einer (1) Stammaktie nach der Konsolidierung zusammengelegt werden (die „Konsolidierung“). Diese tritt mit Wirkung zum 28. Oktober 2025 (der „Stichtag“) in Kraft.

Die Konsolidierung wird dazu führen, dass die Zahl der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien vorbehaltlich von Rundungen von den derzeit ausstehenden 70.169.303 Stammaktien auf rund 3.508.471 Stammaktien reduziert wird. Der Name und die Handelssymbole des Unternehmens bleiben nach der Konsolidierung unverändert. Die neue CUSIP-Nummer lautet 07135M302 und die neue ISIN-Nummer für die Stammaktien nach der Konsolidierung lautet CA07135M3021.