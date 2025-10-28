Sony Semiconductor Solutions bringt den branchenweit ersten CMOS-Bildsensor für Automobilanwendungen mit integrierter MIPI A-PHY-Schnittstelle auf den Markt

ATSUGI, Japan, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Sony Semiconductor Solutions Corporation (Sony) hat heute die bevorstehende Markteinführung des IMX828 bekannt gegeben, des branchenweit ersten *1 CMOS-Bildsensors für Automobilanwendungen mit integrierter MIPI A-PHY-Schnittstelle. Es gibt mehrere Standards für Hochgeschwindigkeits-Übertragungsschnittstellen für Automobilanwendungen. Dieses Produkt ist das erste in der Branche *1 , bei dem die Schnittstelle in den Bildsensor integriert ist.

Hohe HDR-Leistung und geringer Stromverbrauch für Automobilkameras der nächsten Generation

Der IMX828 verfügt über eine effektive Auflösung von 8 Megapixeln*2 und die branchenweit höchsten*1 High Dynamic Range (HDR)-Eigenschaften. Extern montierte Serializer-Chips, die bei früheren Modellen erforderlich waren, um Hochgeschwindigkeits-Übertragungsschnittstellenstandards zu unterstützen, sind nicht mehr notwendig. Dies ermöglicht ein kompaktes Kamerasystem, das weniger Strom verbraucht und zu einem optimierten thermischen Design beiträgt. Darüber hinaus sorgen verbesserte HDR-Eigenschaften für exponentielle Verbesserungen bei der Erkennung von Objekten mit hoher Leuchtkraft, wie beispielsweise roten LEDs. Eine energiesparende Parküberwachungsfunktion ist ebenfalls integriert, um sich bewegende Objekte zu erkennen und das Risiko von Diebstahl und Vandalismus zu verringern.

Für die Zukunft erwägt Sony auch die Entwicklung neuer Produkte mit integrierten Hochgeschwindigkeitsübertragungsstandards neben MIPI A-PHY. Basierend auf einer flexiblen Schnittstellenstrategie mit offenen Standards wird Sony weiterhin zu den technologischen Innovationen beitragen, die für Automobilkameras der nächsten Generation erforderlich sind.

*1 Unter den CMOS-Bildsensoren für Automobilkameras. Laut Sony Research (Stand der Ankündigung vom 28. Oktober 2025). *2 Basierend auf der Methode zur Spezifizierung der effektiven Pixel des Bildsensors.

Name des Modells Datum des Probenversands (geplant) IMX828 1/1,7-Typ (9,28 mm Diagonale)

CMOS-Bildsensor mit 8 effektiven Megapixeln November 2025

Um die für Automobilkamerasysteme erforderliche Kommunikation mit hoher Bandbreite, geringer Latenz und hoher Zuverlässigkeit zwischen Kamera und ECU zu unterstützen, existieren mehrere Standards für Hochgeschwindigkeits-Übertragungsschnittstellen. Der IMX828 ist das erste Produkt der Branche*1, das mit einer direkt in den Bildsensor integrierten MIPI A-PHY-Schnittstelle ausgestattet ist. Der neue Sensor ist außerdem mit einer von Sony entwickelten Fehlerbehandlungsschaltung ausgestattet, die ihn bei der Datenübertragung äußerst widerstandsfähig gegen durch externe Störungen ausgelöste Fehler macht.

Mit diesen Funktionen bietet das neue Produkt OEM- und Tier-1-Partnerunternehmen folgende Vorteile:

Reduzierte Kosten durch den Wegfall eines extern montierten Serializers

Kompakte Platinengröße und unterdrückte Wärmeentwicklung

Geringerer Stromverbrauch des Kameramoduls

Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegenüber Fehlern aufgrund von externem Rauschen

Hauptmerkmale

Die branchenweit erste * 1 integrierte MIPI A-PHY Schnittstelle (optional)

Integrierte, energiesparende Parküberwachungsfunktion (optional)

Verbesserte Erkennungsleistung dank branchenweit höchstem *1 HDR-Level

In Zusammenarbeit mit Mobileye hat Sony einen neuen Dual-HDR-Modus eingeführt, der die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen verbessert und Bewegungsunschärfen reduziert, um die Computer Vision zu optimieren.

Erfüllt die Nachfrage nach hochwertigen Anwendungen in der Kabine

Bietet die für Fahrzeuganwendungen erforderliche Cybersicherheit (optional)

Die technischen Daten und weitere Einzelheiten finden Sie auf der offiziellen Website.

https://www.sony-semicon.com/en/news/2025/2025102801.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803519/image_5053442_10456845.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sony-semiconductor-solutions-bringt-den-branchenweit-ersten-cmos-bildsensor-fur-automobilanwendungen-mit-integrierter-mipi-a-phy-schnittstelle-auf-den-markt-302594530.html