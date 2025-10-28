PAUKENSCHLAG bei GOLD! Schluckt Newmont Barrick Mining? Auch Formation Metals Aktie und Renk im Fokus! Das wäre ein Paukenschlag im Goldsektor: übernimmt Newmont den ewigen Rivalen Barrick Mining? Medien berichten, dass diese Option geprüft werde. So habe es Newmont auf das Joint Venture im US-Bundesstaat Nevada abgesehen. Kommt es tatsächlich zur …



