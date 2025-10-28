    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Nürnberger Nachrichten' zum Glücks-Atlas

    Für Sie zusammengefasst
    • Glücksatlas zeigt Wahrheit über Lebenszufriedenheit.
    • Mecklenburg-Vorpommern als negativer Ausreißer.
    • Einkommen beeinflusst Zufriedenheit, besonders Geringverdiener.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Glücks-Atlas:

    "Dass im Glücksatlas auch ein Stück Wahrheit steckt, sollte nicht verschwiegen werden: Die sehr stark abfallende Verfasstheit der Bewohner von Mecklenburg-Vorpommern sollte genauer betrachtet werden - ein ganzes Bundesland als Ausreißer in dieser Größenordnung, das ist ungewöhnlich. Eine Erklärung dafür könnte tatsächlich in der wirtschaftlichen Lage des Küstenlandes liegen. Denn die Lebenszufriedenheit, diese Erkenntnis liefert ein genauerer Blick in die Daten, hängt eben doch mit dem Einkommen zusammen - vor allem für Geringverdiener. Weil es eben einen großen Unterschied ausmacht, wenn Monat für Monat nur 600 statt 750 Euro für den Lebensunterhalt zur Verfügung stehen."/yyzz/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Nürnberger Nachrichten' zum Glücks-Atlas "Nürnberger Nachrichten" zum Glücks-Atlas: "Dass im Glücksatlas auch ein Stück Wahrheit steckt, sollte nicht verschwiegen werden: Die sehr stark abfallende Verfasstheit der Bewohner von Mecklenburg-Vorpommern sollte genauer betrachtet werden - …