    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Reutlinger General-Anzeiger' zur Stadtbild-Debatte

    Für Sie zusammengefasst
    • Kanzler impliziert Unsicherheit durch Ausländeranteil.
    • Zuwanderer sind oft rechtstreu und arbeitsam.
    • CDU-Aussagen über Bürgergeld sind irreführend.

    REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zur Stadtbild-Debatte:

    "Mit seiner 'Stadtbild'-Aussage impliziert der Kanzler, dass ein erhöhter Anteil an ausländisch aussehenden Personen zu einem Gefühl der Unsicherheit in der Bevölkerung beitragen. Damit diffamiert er - sicherlich unwillentlich - den allergrößten Teil der Zuwanderer, die arbeitstätig und rechtstreu das Rückgrat dieses Landes bilden. So ähnlich verhält es sich mit den Aussagen aus den Reihen der CDU, mit der Abschaffung des Bürgergeldes ließen sich 30 Milliarden Euro einsparen - am Ende waren es nur wenige Millionen Euro. Damit brandmarkt man Zigtausende Ausländer ohne Recht zu arbeiten, alleinerziehende Mütter und chronisch Kranke grundlos als Sozialschmarotzer. Der Kanzler muss aufhören, den Keil, den die AfD in die Gesellschaft getrieben hat, immer weiter hineinzuschlagen."/yyzz/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Reutlinger General-Anzeiger' zur Stadtbild-Debatte "Reutlinger General-Anzeiger" zur Stadtbild-Debatte: "Mit seiner 'Stadtbild'-Aussage impliziert der Kanzler, dass ein erhöhter Anteil an ausländisch aussehenden Personen zu einem Gefühl der Unsicherheit in der Bevölkerung beitragen. Damit …