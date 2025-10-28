    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Handelsblatt' zum Cyberabwehr-Plan von Dobrindt

    Für Sie zusammengefasst
    • Dobrindts Plan: Angreifer-Server im Ausland bekämpfen.
    • Handlungsfähigkeit über Landesgrenzen hinaus notwendig.
    • Juristische Bedenken: Keine Grundgesetzänderung nötig?

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Cyberabwehr-Plan von Dobrindt:

    "Dobrindts Vorstoß, Angreifer-Server auch im Ausland notfalls außer Gefecht zu setzen, ist der richtige Weg. Wer sich verteidigen will, muss handlungsfähig sein, auch jenseits der Landesgrenzen. In einer Welt, in der Cyberkriminalität keine Grenzen kennt, darf auch der Rechtsstaat, will er denn wehrhaft sein, nicht ewig an den eigenen Grenzen stehen bleiben. Doch so pragmatisch diese Strategie erscheinen mag, juristisch ist das Vorhaben heikel. Dobrindt glaubt, es brauche keine Grundgesetzänderung. Das könnte ein Trugschluss sein."/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

