    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Frankfurter Rundschau' zum Wahlsieg Mileis

    Für Sie zusammengefasst
    • Überraschender Wahlsieg Mileis als Zukunftswette.
    • Menschen hoffen auf Verbesserungen trotz Krisen.
    • Angst vor Peronisten überwiegt Furcht vor Neuerem.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zum Wahlsieg Mileis:

    "Das überraschende Wahlergebnis in Argentinien muss man als eine Wette auf die Zukunft lesen. Die Menschen in dem südamerikanischen Krisenstaat setzen darauf, dass die von der rechtspopulistischen, neoliberalen Regierung versprochenen Verbesserungen ihrer Lebensbedingungen auch wirklich kommen. Bisher haben sie nur die Schattenseiten des monumentalen Reformprogramms mit der Kettensäge zu spüren bekommen: Seit nahezu zwei Jahren verarbeitet Staatschef Javier Milei die argentinische Wirtschaft im Wesentlichen zu Kleinholz. Er hat Arbeitsplätze vernichtet, Subventionen kassiert, Preise freigegeben. Die Medizin war bisher bitter, die Gesundung ist noch nicht eingetreten. Dass die Menschen ihn trotz einer Verschlechterung der Lebensbedingungen mit einem stärkeren Mandat ausstatten, wirkt auf den ersten Blick schwer verständlich. Doch die Angst vor dem Alten in Gestalt der peronistischen Opposition ist offenbar größer als die Furcht vor dem Neuen - einem unberechenbaren Staatschef."/yyzz/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Frankfurter Rundschau' zum Wahlsieg Mileis "Frankfurter Rundschau" zum Wahlsieg Mileis: "Das überraschende Wahlergebnis in Argentinien muss man als eine Wette auf die Zukunft lesen. Die Menschen in dem südamerikanischen Krisenstaat setzen darauf, dass die von der rechtspopulistischen, …