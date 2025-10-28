    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Stuttgarter Zeitung' zu Milei/Wahl in Argentinien

    • Chancen für Milei: Bündnisse könnten Blockaden lösen.
    • Erste Amtsjahre: Notstandsgesetze bereits genutzt.
    • Ziel: Argentinische Wirtschaft soll neue Blüte erleben.

    STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Milei/Wahl in Argentinien:

    "Tatsächlich stehen die Chancen für den zweiten Teil von Javier Mileis Präsidentschaft gar nicht so schlecht: Wenn es ihm gelingen sollte, Bündnisse mit anderen Parteien zu schmieden, dürfte es mit der Blockade seiner Politik im Kongress oder Senat vorbei sein. Da ein Großteil der "Grausamkeiten" bereits im ersten Amtsjahr noch mit Notstandsgesetzen durchgesetzt wurde, hofft Milei nun die Ernte einzufahren und die argentinische Wirtschaft zu einer neuen Blüte zu führen. Der Wahlsieg vom Sonntag ist für ihn nach schwierigen Wochen deshalb auch eine zweite Chance."/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
