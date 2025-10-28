Flughafen von Alicante wegen Drohnensichtung geschlossen
Für Sie zusammengefasst
- Flughafen Alicante wegen Drohnensichtung geschlossen.
- Flüge nach Valencia und Murcia umgeleitet.
- Betrieb nach zwei Stunden wieder aufgenommen.
ALICANTE (dpa-AFX) - Wegen einer möglichen Drohnensichtung nahe dem spanischen Flughafen von Alicante ist der Airport am Montagabend vorübergehend geschlossen worden. Mehrere Flüge seien nach Valencia und Murcia umgeleitet worden, teilte der Flughafen Alicante-Elche Miguel Hernández mit. Nach fast zwei Stunden konnte der Flughafen im Südosten Spaniens kurz vor 23.00 Uhr (Ortszeit) den Betrieb wieder aufnehmen./gma/DP/zb
