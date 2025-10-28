Verhandlungen gehen in die entscheidende Phase

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Verhandlungen der EU-Fischereiminister zu den erlaubten Fangmengen für die Ostsee gehen in die entscheidende Phase. Bis Dienstag soll ein Kompromiss gefunden werden, wie viele Tonnen Fisch deutsche Ostseefischer im kommenden Jahr an Land bringen dürfen.

Zum Schutz des Herings in der westlichen Ostsee hatte die EU-Kommission im Sommer vorgeschlagen, die Fangmöglichkeiten für fast alle Fischbestände in der Ostsee für 2026 deutlich zu verringern. Ausnahmen sind lediglich die Fangmengen für Sprotte, Hering in der mittleren Ostsee und Lachs im Finnischen Meerbusen. Die Minister müssen dem Vorschlag nicht folgen, sie orientieren sich aber daran.