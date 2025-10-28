    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    NRW-Verkehrsminister

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zahl der Schlaglöcher wird zunehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Krischer warnt vor mehr Schlaglöchern und Brückenproblemen.
    • Bund hat Mittel für Bundesstraßen stark gekürzt.
    • Verkehrssicherheit gefährdet ohne finanzielle Maßnahmen.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) warnt vor mehr Schlaglöchern und kaputten Brücken auf Bundesstraßen. In der "Rheinischen Post" kritisierte Krischer, dass der Bund finanzielle Mittel zum Erhalt und Unterhalt der Bundesstraßen gekürzt habe.

    Steuere Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) nicht noch um, "wird ab dem nächsten Jahr trotz Sondervermögen die Zahl der Schlaglöcher und kaputten Brücken auf Bundesstraßen deutlich zunehmen", sagte Krischer kurz vor der Verkehrsministerkonferenz. Das gehe dann auf Kosten der Verkehrssicherheit.

    Am Mittwoch und Donnerstag treffen sich die Verkehrsminister der Länder und Bundesverkehrsminister im bayerischen Straubing. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem das Sondervermögen Infrastruktur, das Deutschlandticket und die Zukunft des Schienenverkehrs in Deutschland./gut/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    NRW-Verkehrsminister Zahl der Schlaglöcher wird zunehmen Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) warnt vor mehr Schlaglöchern und kaputten Brücken auf Bundesstraßen. In der "Rheinischen Post" kritisierte Krischer, dass der Bund finanzielle Mittel zum Erhalt und Unterhalt der …