Südkorea verzeichnet stärkstes Wachstum seit mehr als einem Jahr

SEOUL (dpa-AFX) - Südkoreas Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal um 1,2 Prozent gestiegen. Damit erzielt das Bruttoinlandsprodukt den stärksten Anstieg seit anderthalb Jahren, wie aus aktuellen Zahlen der koreanischen Zentralbank in Seoul hervorgeht. Das Wachstum fiel zudem etwas höher als von Experten erwartet aus. Insbesondere sind robuste Exporte sowie ein sich erholender Konsum der Privathaushalte für das Wirtschaftswachstum verantwortlich. Dieser wurde unter anderem durch von der Regierung verteilte Geldgutscheine an die Bevölkerung angetrieben.

Für das laufende Jahr geht die Zentralbank in ihrer aktuellen Prognose von einem Wachstum von 0,9 Prozent aus. Nach wie vor befindet sich die südkoreanische Volkswirtschaft in einer schwierigen Phase. Neben einer verstärkten Konkurrenz aus China im herstellenden Gewerbe wird die südkoreanische Volkswirtschaft auch von den von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzöllen bedroht. Insbesondere die Autobranche leidet unter einem hohen Zollsatz von derzeit 25 Prozent.

Am Mittwoch will Trump den südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im südkoreanischen Gyeongju treffen. Ob die beiden Staatschefs eine Einigung im Handelsstreit verkünden werden, ist offen./fkr/DP/zb



