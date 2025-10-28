Auftragseingang boomt trotz Handelswirren!
Bucher Industries trotzt den Unsicherheiten mit einer Erholung im Auftragseingang, sieht sich jedoch mit Umsatzrückgängen konfrontiert. Verschiedene Divisionen zeigen unterschiedliche Entwicklungen.
- Bucher Industries verzeichnete im Auftragseingang eine Erholung von 5,2 % im Vergleich zum Vorjahr, trotz anhaltender handelspolitischer Unsicherheiten.
- Der Nettoumsatz sank um 10,6 % auf 2'164 Millionen CHF, was auf einen niedrigen Auftragsbestand zurückzuführen ist.
- Die Kuhn Group, eine Division von Bucher, erlebte einen Anstieg des Auftragseingangs um 20,7 %, während der Umsatz um 10,6 % zurückging.
- Bucher Municipal zeigte eine stabile Marktsituation, jedoch einen leichten Rückgang im Auftragseingang um 5,9 % und einen nahezu stabilen Umsatz.
- Bucher Hydraulics verzeichnete einen Anstieg des Auftragseingangs um 8,7 %, während der Umsatz um 7,0 % zurückging.
- Für 2025 erwartet Bucher Industries einen leicht tieferen Umsatz auf vergleichbarer Basis und eine geringere Betriebsgewinnmarge aufgrund der niedrigen Kapazitätsauslastung in den USA.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Bucher Industries ist am 28.10.2025.
