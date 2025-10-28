EU-Pkw-Markt mit deutlichem Plus im September
- Neuzulassungen in der EU steigen um 10,0 Prozent.
- Elektroautos erreichen 16,1 Prozent Marktanteil.
- Volkswagen bleibt unangefochtener Marktführer.
BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der Europäischen Union haben die Neuzulassungen von Pkw im vergangenen Monat spürbar zugelegt. So wurden im September 888.672 Autos neu angemeldet und damit 10,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Herstellerverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. Nach den ersten neun Monaten drehte die Bilanz damit leicht ins Plus: Hier stehen nun mit 8,06 Millionen Pkw 0,9 Prozent mehr Neuzulassungen zu Buche als ein Jahr zuvor. Angetrieben worden seien die Neuanmeldungen im September unter anderem von neuen Modellen, hieß es vom Verband.
Der Anteil reiner Elektroautos stieg weiter auf 16,1 Prozent. Das sei in dieser Phase des Umstiegs auf Elektroantriebe immer noch zu wenig, urteilte die Brüsseler Lobbyvereinigung. Plug-in-Hybride - also aufladbare Mischantriebe - kommen auf bisher 9 Prozent Marktanteil.
Unangefochtener Marktführer in der EU bleibt der Volkswagen-Konzern , dessen Marken im September insgesamt um 11,1 Prozent zulegten. Der Sportwagenbauer Porsche AG aus der VW-Gruppe für sich genommen kam auf ein Minus von 6,5 Prozent. Vom BMW-Konzern wurden 2,8 Prozent weniger Autos zugelassen, von Mercedes-Benz 4,8 Prozent mehr. Der Elektroautopionier Tesla verringerte den zuvor noch deutlicheren Rückgang seiner Neuzulassungen im September auf 18,6 Prozent./men/stw/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 81,55 auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um +11,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 22,03 Mrd..
Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Porsche AG Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -19,35 %/+19,93 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
bin heute mal eingestiegen; der Einbruch war zu verlockend IMHO 😁
Ich war auf dee IAA Mobility, was die chinesischen Hersteller da aufgefahren haben, ist aber auch beeindruckend. Daher wird BMW dort perspektivisch auch keine Marktanteile zurückgewinnen, da ist der Preis dann doch ausschlaggebend.
Mein Portfolio besteht zu einem guten Teil aus BMW Aktien, da verkaufe ich auch keine. Habe mir heute zudem einen Hebelschein gekauft.
Es steht und fällt, wie der internationale Geld-Adel gierig sein wird auf BMW.....