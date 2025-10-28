    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    EU-Pkw-Markt mit deutlichem Plus im September

    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der Europäischen Union haben die Neuzulassungen von Pkw im vergangenen Monat spürbar zugelegt. So wurden im September 888.672 Autos neu angemeldet und damit 10,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Herstellerverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. Nach den ersten neun Monaten drehte die Bilanz damit leicht ins Plus: Hier stehen nun mit 8,06 Millionen Pkw 0,9 Prozent mehr Neuzulassungen zu Buche als ein Jahr zuvor. Angetrieben worden seien die Neuanmeldungen im September unter anderem von neuen Modellen, hieß es vom Verband.

    Der Anteil reiner Elektroautos stieg weiter auf 16,1 Prozent. Das sei in dieser Phase des Umstiegs auf Elektroantriebe immer noch zu wenig, urteilte die Brüsseler Lobbyvereinigung. Plug-in-Hybride - also aufladbare Mischantriebe - kommen auf bisher 9 Prozent Marktanteil.

    Unangefochtener Marktführer in der EU bleibt der Volkswagen-Konzern , dessen Marken im September insgesamt um 11,1 Prozent zulegten. Der Sportwagenbauer Porsche AG aus der VW-Gruppe für sich genommen kam auf ein Minus von 6,5 Prozent. Vom BMW-Konzern wurden 2,8 Prozent weniger Autos zugelassen, von Mercedes-Benz 4,8 Prozent mehr. Der Elektroautopionier Tesla verringerte den zuvor noch deutlicheren Rückgang seiner Neuzulassungen im September auf 18,6 Prozent./men/stw/he

     

