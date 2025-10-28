EU-Pkw-Markt mit deutlichem Plus im September

Unangefochtener Marktführer in der EU bleibt der Volkswagen-Konzern , dessen Marken im September insgesamt um 11,1 Prozent zulegten. Der Sportwagenbauer Porsche AG aus der VW-Gruppe für sich genommen kam auf ein Minus von 6,5 Prozent. Vom BMW-Konzern wurden 2,8 Prozent weniger Autos zugelassen, von Mercedes-Benz 4,8 Prozent mehr. Der Elektroautopionier Tesla verringerte den zuvor noch deutlicheren Rückgang seiner Neuzulassungen im September auf 18,6 Prozent./men/stw/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 81,55 auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um +11,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,45 %.

Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 22,03 Mrd..

Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Porsche AG Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -19,35 %/+19,93 % bedeutet.