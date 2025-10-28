JEFFERIES stuft NOKIA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 4,50 auf 6,60 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Finnen seien im Wandel und profitierten dabei zunehmend von ihrer Präsenz in KI-Datenzentren, schrieb Janardan Menon am Montagabend in seiner Kaufempfehlung. Dadurch winke stetiges Wachstum, das es so vorher nicht gegeben habe. Gleichzeitig verbessere sich die Profitabilität. Die Aussichten im Mobilfunkbereich seien zwar nicht rosig. Enttäuschungen erwartet Menon allerdings auch hier nicht./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 20:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 5,40EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: NOKIA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,60

Kursziel alt: 4,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,60 € , was eine Steigerung von +21,41% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer