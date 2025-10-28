Amazon plant Mega-Massenentlassungen – KI & Kostendisziplin im Fokus! Aktie grün

Der Konzern, der weltweit mehr als 1,5 Millionen Beschäftigte zählt, ist einer der größten privaten Arbeitgeber der USA. Die Umstrukturierungen treffen vor allem den Bürosektor mit etwa 350.000 Beschäftigten und markieren zugleich die größten Jobkürzungen im Technologiesektor seit Jahren. Laut Branchendiensten wurden seit Jahresbeginn bereits knapp 100.000 Tech-Jobs gestrichen – große Namen wie Microsoft, Meta, Google, Salesforce und Intel haben kräftig vorgelegt.

Amazon steht vor dem größten Jobabbau seiner Unternehmensgeschichte. Wie Insider dem US-Nachrichtensender CNBC verrieten, will der Tech-Gigant bereits am Dienstag damit beginnen, Tausende Angestellte per E-Mail über ihre Entlassung zu informieren. Insgesamt sollen rund 30.000 Stellen im globalen Unternehmensbereich gestrichen werden – ein massiver Einschnitt, der sich durch nahezu alle Geschäftsbereiche zieht.

Während 2023 angesichts hoher Inflation und steigender Zinsen bereits ein Jahr des harten Sparkurses in der Tech-Industrie war, zeigen sich viele Unternehmen weiterhin alarmiert. Generative KI sorgt dafür, dass ganze Aufgabenbereiche wegfallen oder stark verändert werden. Amazon-Chef Andy Jassy betont seit Monaten, dass Automatisierung und KI die Personalstruktur des Konzerns langfristig verschlanken werden. Tätigkeiten, die bislang manuell erledigt wurden, könnten künftig in großem Stil digitalisiert werden. Gleichzeitig sollen in Wachstumsbereichen neue Profile entstehen, allerdings deutlich weniger als an anderer Stelle verloren gehen.

Amazon spart nicht erst seit heute: Seit 2022 sind bereits über 27.000 Stellen weggefallen, unter anderem in der Cloud-Sparte AWS, im Einzelhandel, in der Kommunikation sowie im Gerätegeschäft. Die nun angekündigten Schritte sind Teil eines rigorosen Effizienzprogramms, das in der Pandemie begonnen wurde und darauf abzielt, Hierarchien abzubauen und Entscheidungswege zu verkürzen.

Für die Belegschaft bedeutet der Stellenabbau eine neue Dimension der Unsicherheit. Die Börse dürfte den Schritt dagegen als weiteres Signal sehen, dass Tech-Unternehmen zunehmend alles auf Profitabilität und KI setzen – selbst wenn der Preis dafür hoch ist.

Die Amazon-Aktie schloss den gestrigen Handelstag an der Nasdaq mit einem Plus von gut einem Prozent ab. Nachbörslich ging es dann noch einmal um rund 0,5 Prozent auf 227,65 US-Dollar je Anteilschein nach oben.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



