RoboMarkets - Technische Analyse DAX (28.10.2025)

DAX weiterhin seitwärts. Am gestrigen Montag konnte der DAX zum sechsten Mal in Folge zwar das Mittlere Bollinger-Band halten, so richtig Dynamik wie in den USA kommt aber nach wie vor nicht auf. Die psychologisch sehr wichtige Marke von 24.000 Punkten bleibt aber nach unten hin weiterhin in deutlichem Abstand. Der DAX wird auch heute wieder gleich zu Beginn des Handels das Mittlere Bollinger-Band beziehungsweise die 20-Tage-Linie bei aktuell 24.271 Punkten testen. Durch die jüngste Entwicklung konnte der DAX immerhin ein wichtiges Zeichen der übergeordneten Stabilisierung setzen. Damit hinkt er in der kurzfristigen Entwicklung trotzdem den internationalen Leitindizes (insbesondere USA) hinterher. Das bisherige Allzeithoch bei 24.771 rückte zuletzt zwar optisch wieder in greifbare Nähe, zunächst gilt der kurzfristige Fokus aber dem Mittleren-Bollinger-Band / der 20-Tage-Linie.

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Stehen die Weltbörsen vor einem Crash ??? DAX -0,23 % Index 59 Aufrufe heute dreissigOrangen vor 13 Minuten