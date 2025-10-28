Critical Infrastructure Technologies unterzeichnet Vertraulichkeitsvereinbarung mit der in den USA ansässigen strategischen Beratungsfirma Pathfinder Ventures

- CiTech und Pathfinder Ventures Inc. haben eine gegenseitige Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) abgeschlossen, um eine strategische Zusammenarbeit im Verteidigungssektor der USA und ihrer Verbündeten zu prüfen.

- Die geplante Partnerschaft soll sich auf die Zusammenarbeit mit der US-Regierung, Verteidigungsaufträge und Möglichkeiten zur Technologieeinbindung konzentrieren.

- Pathfinder soll CiTech bei der Navigierung von Beziehungen zum staatlichen Beschaffungswesen und den Behörden in den USA unterstützen.

- Die NDA ermöglicht den Austausch vertraulicher technischer, strategischer und geschäftlicher Informationen.

- Die NDA steht im Einklang mit dem Plan von CiTech, mit seinem Produkt, der Nexus 20 Rapid Deployment Base Station, in den nordamerikanischen Verteidigungs-, Heimatschutz- und Rettungsdienstsektor vorzudringen.

- Erster Schritt auf dem Weg zu einer breiteren Geschäftsentwicklungs- und Beratungspartnerschaft der beiden Unternehmen.

- Zu den nachfolgenden Maßnahmen gehört eine operative Bewertung für die Einrichtung einer inländischen Fertigung und Montage an strategischen Standorten innerhalb der USA.

Vancouver, BC – 28. Oktober 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler autonomer Hochleistungssysteme für mobile Kommunikation und Sicherheitsplattformen, freut sich, den Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) mit Pathfinder Ventures Inc. bekannt zu geben, einer strategischen Beratungs- und Geschäftsentwicklungsfirma mit Sitz in den USA, die auf Programme in den Bereichen Verteidigung, Regierung und fortschrittliche Technologie spezialisiert ist.