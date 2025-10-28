RBC stuft NORDEX AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Underperform" belassen. Das Quartalsergebnis habe die Erwartungen trotz einer klaren Umsatzenttäuschung erfüllt, schrieb Colin Moody in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Neben der Profitabilität sei auch der Barmittelzufluss des Herstellers von Windkraftanlagen stark gewesen. Die erhöhte Zielspanne für das Jahresergebnis bedeute an ihrem Mittelpunkt 24 Prozent Spielraum für den Ebitda-Konsens. Auch für die kommenden Jahre könnten die Markterwartungen anziehen./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 18:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,67 % und einem Kurs von 23,47EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Colin Moody

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 18,50

Kursziel alt: 18,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



