    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex
    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft NORDEX AG auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Underperform" belassen. Das Quartalsergebnis habe die Erwartungen trotz einer klaren Umsatzenttäuschung erfüllt, schrieb Colin Moody in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Neben der Profitabilität sei auch der Barmittelzufluss des Herstellers von Windkraftanlagen stark gewesen. Die erhöhte Zielspanne für das Jahresergebnis bedeute an ihrem Mittelpunkt 24 Prozent Spielraum für den Ebitda-Konsens. Auch für die kommenden Jahre könnten die Markterwartungen anziehen./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 18:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 00:45 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,67 % und einem Kurs von 23,47EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Colin Moody
    Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 18,50
    Kursziel alt: 18,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 18,50, was einem Rückgang von -16,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft NORDEX AG auf 'Underperform' Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Underperform" belassen. Das Quartalsergebnis habe die Erwartungen trotz einer klaren Umsatzenttäuschung erfüllt, schrieb Colin Moody in seinem am Dienstag …