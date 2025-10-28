DroneShield, TKMS, NEO Battery Materials Aktie! VERVIELFACHER UND NEUENTDECKUNG! Drohnen, Robotik und Rüstung sorgen derzeit für einen Run auf Aktien wie DroneShield und TKMS. NEO Battery Materials ist noch ein Geheimtipp. Das Unternehmen entwickelt moderne Batterien, die länger halten und schneller laden – ideal für Drohnen, …



