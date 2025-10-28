Q3 und 9 Monate 2025: Rekordzahlen veröffentlicht!
Trotz eines Umsatzrückgangs im dritten Quartal und erheblicher einmaliger Aufwendungen bleibt die Prognose für 2025 stabil, mit einem bevorstehenden Investor Update zur Zukunftsstrategie.
Foto: SIG Group
- Umsatzrückgang im dritten Quartal 2025 um 3,9% währungsbereinigt; Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten 2025 um 0,4% währungsbereinigt.
- Bereinigte EBITDA-Marge im dritten Quartal 2025 bei 16,0% (ohne einmalige Aufwendungen 24,0%); in den ersten neun Monaten 2025 bei 21,1% (ohne einmalige Aufwendungen 23,7%).
- Einmalige Aufwendungen von EUR 320 Millionen im dritten Quartal 2025, hauptsächlich aufgrund von Wertminderungen im Bag-in-Box- und Standbeutel-Geschäft sowie im Geschäft mit Frischprodukten.
- Bestätigung der angepassten Prognose für 2025: leicht negatives bis stagnierendes Umsatzwachstum erwartet; bereinigte EBITDA-Marge voraussichtlich bei etwa 21% mit einmaligen Aufwendungen.
- Nettoverlust von EUR 130,8 Millionen in den ersten neun Monaten 2025, hauptsächlich aufgrund der einmaligen Aufwendungen.
- Investor Update am 30. Oktober 2025 mit Fokus auf Unternehmensstrategie, Kapitalallokation und mittelfristige Ziele.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei SIG Group ist am 28.10.2025.
-0,05 %
+3,41 %
+8,67 %
-39,08 %
-51,98 %
-51,64 %
-44,39 %
-10,08 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte