Cicor expandiert: Übernahme von Valtronic-Standorten in den USA!

    Cicor Technologies expandiert kraftvoll: Mit der Übernahme von Valtronics Standorten betritt das Unternehmen den US-Markt und verdoppelt seine Kapazitäten in Marokko.

    Foto: Cicor Management AG
    • Cicor Technologies Ltd übernimmt zwei Produktionsstandorte von Valtronic und tritt damit in den US-Markt ein.
    • Die Übernahme stärkt Cicors Medtech-Geschäft und erweitert die Kapazitäten in Marokko.
    • Valtronic hat über 40 Jahre Erfahrung in der Medizintechnik und betreibt Werke in der Schweiz, Marokko und den USA.
    • Die Transaktion bringt Cicor etwa 220 neue Mitarbeitende und einen zusätzlichen Umsatz von mindestens CHF 20 Millionen.
    • Die Übernahme ermöglicht Cicor eine lokale Produktion in den USA und eine Kapazitätsverdoppelung in Marokko.
    • Cicor plant, die Integration der Standorte in den kommenden Monaten voranzutreiben und die strategische Ausrichtung als führender Anbieter elektronischer Lösungen zu festigen.


    Cicor Technologies

    ISIN:CH0008702190WKN:913744





