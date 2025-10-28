Cicor expandiert: Übernahme von Valtronic-Standorten in den USA!
Cicor Technologies expandiert kraftvoll: Mit der Übernahme von Valtronics Standorten betritt das Unternehmen den US-Markt und verdoppelt seine Kapazitäten in Marokko.
Foto: Cicor Management AG
- Cicor Technologies Ltd übernimmt zwei Produktionsstandorte von Valtronic und tritt damit in den US-Markt ein.
- Die Übernahme stärkt Cicors Medtech-Geschäft und erweitert die Kapazitäten in Marokko.
- Valtronic hat über 40 Jahre Erfahrung in der Medizintechnik und betreibt Werke in der Schweiz, Marokko und den USA.
- Die Transaktion bringt Cicor etwa 220 neue Mitarbeitende und einen zusätzlichen Umsatz von mindestens CHF 20 Millionen.
- Die Übernahme ermöglicht Cicor eine lokale Produktion in den USA und eine Kapazitätsverdoppelung in Marokko.
- Cicor plant, die Integration der Standorte in den kommenden Monaten voranzutreiben und die strategische Ausrichtung als führender Anbieter elektronischer Lösungen zu festigen.
