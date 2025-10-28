ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Nokia auf 'Buy' - Ziel hoch auf 6,60 Euro
- Jefferies hebt Kursziel für Nokia auf 6,60 Euro.
- Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
- Nokia profitiert von KI-Datenzentren und Wachstum.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 4,50 auf 6,60 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Finnen seien im Wandel und profitierten dabei zunehmend von ihrer Präsenz in KI-Datenzentren, schrieb Janardan Menon am Montagabend in seiner Kaufempfehlung. Dadurch winke stetiges Wachstum, das es so vorher nicht gegeben habe. Gleichzeitig verbessere sich die Profitabilität. Die Aussichten im Mobilfunkbereich seien zwar nicht rosig. Enttäuschungen erwartet Menon allerdings auch hier nicht./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 20:00 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 5,40 auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um +12,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +36,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 31,02 Mrd..
Nokia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von -64,04 %/+7,87 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 6,60 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nokia - 870737 - FI0009000681
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nokia. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!