Jefferies hebt Nokia auf 'Buy' - Ziel hoch auf 6,60 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 5,40 auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um +12,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +36,90 %.

Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 31,02 Mrd..

Nokia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von -64,04 %/+7,87 % bedeutet.