    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHSBC Holdings AktievorwärtsNachrichten zu HSBC Holdings
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    HSBC erhöht Ziele für Rendite und Zinsüberschuss leicht - Aktie legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • HSBC optimistischer nach gutem Q3, Prognose angehoben.
    • Eigenkapitalrendite 2025 nun über 10% erwartet.
    • Zinsüberschussziel auf 43 Mrd. Dollar erhöht.
    HSBC erhöht Ziele für Rendite und Zinsüberschuss leicht - Aktie legt zu
    Foto: Eagle - stock.adobe.com

    HONGKONG/LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC blickt nach guten Geschäften im dritten Quartal etwas optimistischer auf das laufende Jahr als zuletzt. Bei der Eigenkapitalrendite vor Sondereffekten werde 2025 jetzt ein Wert im mittleren Zehnprozentbereich oder mehr erwartet, teilte die Bank am Dienstag in Hongkong und London mit. Bislang hatte die Bank eine Rendite im mittleren Zehnprozentbereich in Aussicht gestellt. Das Ziel für den Zinsüberschuss wurde um eine Milliarde Dollar auf 43 Milliarden Dollar oder mehr erhöht.

    Im dritten Quartal lag die Eigenkapitalrendite vor Sonderposten bei 16,4 Prozent und damit einen halben Prozentpunkt höher als vor einem Jahr. An der Börse kamen die erhöhte Prognose sowie das Zahlenwerk gut an. In Hongkong bauten die Papiere nach der Vorlage der Quartalsbilanz die Gewinne aus und legten zuletzt drei Prozent zu./zb/mne/stk

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu HSBC Holdings Plc!
    Long
    9,24€
    Basispreis
    0,92
    Ask
    × 12,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    11,16€
    Basispreis
    1,37
    Ask
    × 8,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    HSBC Holdings

    +1,04 %
    +2,83 %
    -3,00 %
    +4,30 %
    +40,02 %
    +126,11 %
    +222,53 %
    +63,37 %
    +6,00 %
    ISIN:GB0005405286WKN:923893

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HSBC Holdings Aktie

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 11,53 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 07:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HSBC Holdings Aktie um +2,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von HSBC Holdings bezifferte sich zuletzt auf 201,50 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8889GBP. Von den letzten 9 Analysten der HSBC Holdings Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000GBP was eine Bandbreite von -14,24 %/-22,81 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu HSBC Holdings - 923893 - GB0005405286

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über HSBC Holdings. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    HSBC erhöht Ziele für Rendite und Zinsüberschuss leicht - Aktie legt zu Die britische Großbank HSBC blickt nach guten Geschäften im dritten Quartal etwas optimistischer auf das laufende Jahr als zuletzt. Bei der Eigenkapitalrendite vor Sondereffekten werde 2025 jetzt ein Wert im mittleren Zehnprozentbereich oder mehr …