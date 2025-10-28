HSBC erhöht Ziele für Rendite und Zinsüberschuss leicht - Aktie legt zu
- HSBC optimistischer nach gutem Q3, Prognose angehoben.
- Eigenkapitalrendite 2025 nun über 10% erwartet.
- Zinsüberschussziel auf 43 Mrd. Dollar erhöht.
HONGKONG/LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC blickt nach guten Geschäften im dritten Quartal etwas optimistischer auf das laufende Jahr als zuletzt. Bei der Eigenkapitalrendite vor Sondereffekten werde 2025 jetzt ein Wert im mittleren Zehnprozentbereich oder mehr erwartet, teilte die Bank am Dienstag in Hongkong und London mit. Bislang hatte die Bank eine Rendite im mittleren Zehnprozentbereich in Aussicht gestellt. Das Ziel für den Zinsüberschuss wurde um eine Milliarde Dollar auf 43 Milliarden Dollar oder mehr erhöht.
Im dritten Quartal lag die Eigenkapitalrendite vor Sonderposten bei 16,4 Prozent und damit einen halben Prozentpunkt höher als vor einem Jahr. An der Börse kamen die erhöhte Prognose sowie das Zahlenwerk gut an. In Hongkong bauten die Papiere nach der Vorlage der Quartalsbilanz die Gewinne aus und legten zuletzt drei Prozent zu./zb/mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HSBC Holdings Aktie
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 11,53 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 07:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HSBC Holdings Aktie um +2,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,51 %.
Die Marktkapitalisierung von HSBC Holdings bezifferte sich zuletzt auf 201,50 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8889GBP. Von den letzten 9 Analysten der HSBC Holdings Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000GBP was eine Bandbreite von -14,24 %/-22,81 % bedeutet.
