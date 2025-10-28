    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 305 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Piral Dadhania traut dem Optikkonzern bis 2029 im Schnitt ein zehnprozentiges Jahreswachstum zu. Sie setzt in ihrer Prognose vom Montagabend vor allem auf das Geschäft mit Smartbrillen und die Stellest-Gläser gegen ein Fortschreiten der Kurzsichtigkeit bei Kindern./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 17:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 00:45 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 315,2EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Piral Dadhania
    Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 340
    Kursziel alt: 305
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 340,00, was eine Steigerung von +7,42% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Outperform' Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 305 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Piral Dadhania traut dem Optikkonzern bis 2029 im Schnitt ein zehnprozentiges Jahreswachstum zu. Sie …