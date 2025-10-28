RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 305 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Piral Dadhania traut dem Optikkonzern bis 2029 im Schnitt ein zehnprozentiges Jahreswachstum zu. Sie setzt in ihrer Prognose vom Montagabend vor allem auf das Geschäft mit Smartbrillen und die Stellest-Gläser gegen ein Fortschreiten der Kurzsichtigkeit bei Kindern./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 17:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 315,2EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 305

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

