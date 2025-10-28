    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHSBC Holdings AktievorwärtsNachrichten zu HSBC Holdings
    JEFFERIES stuft HSBC HLDGS auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1120 Pence auf "Hold" belassen. Das bereinigte Vorsteuerergebnis habe seine Erwartungen um 8 Prozent getoppt, schrieb Joseph Dickerson am Dienstag nach dem Quartalsbericht. Die Großbank profitiere vom Zinsgeschäft und der Vermögensverwaltung./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 01:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 01:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 11,49EUR auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 07:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Joseph Dickerson
    Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 11,2
    Kursziel alt: 11,2
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


