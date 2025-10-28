DAX-FLASH
Im Minus erwartet - Abstand zum Rekordniveau bleibt
- Dax bleibt hinter Rekordrally anderer Börsen zurück.
- Schwächerer Start: Dax bei 24.255 Punkten, 500 Punkte weg.
- Berichtssaison und Zinsentscheidungen als Kurstreiber.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax kann der Rekordrally an anderen wichtigen Börsen weiterhin nicht folgen. Mit einem etwas schwächeren Start wird der deutsche Leitindex wohl auch am Dienstag auf Abstand bleiben zu seiner Bestmarke, während die Rekordjagd in New York in Erwartung einer baldigen Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China am Vorabend weiter gegangen war. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 24.255 Punkte. Zum Rekord von 24.771 Punkten fehlen damit gut 500 Punkte.
Laut dem Chartexperten Martin Utschneider vom Broker Robomarkets tendiert der Dax weiterhin seitwärts, eine Dynamik wie in den USA wolle hierzulande weiterhin nicht aufkommen. Von einem kurzen Ausreißer nach unten abgesehen, bewegt sich der deutsche Leitindex nun schon zwei Wochen in einer engen Spanne, die von der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Zählern ausgehend etwa 400 Punkte groß ist. "Nach unten ist der Dax recht gut abgesichert. Nach oben aber auch weiterhin gedeckelt", so Utschneider.
Wenn Hoffnung im US-chinesischen Handelsstreit hierzulande nicht groß hilft, bleiben die Berichtssaison und die ab Mittwoch erwarteten Zinsentscheide der Notenbanken aus den USA und der Eurozone als potenzielle Kurstreiber. Am Dienstag gibt es neben der Zahlenvorlage von Symrise und der Deutschen Börse noch Eckdaten und Ausblicke von Unternehmen wie Nordex , Hypoport oder Suss Microtec zu verarbeiten./tih/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 229,2 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 07:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um -17,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,10 %.
Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 582,64 Mio..
SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der SUESS MicroTec Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +0,77 %/+4,13 % bedeutet.
