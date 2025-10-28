Siltronic bestätigt Jahresziele - Margenausblick eingeengt

In den drei Monaten bis Ende September erzielte der Hersteller von Silizium-Wafern einen Umsatz von gut 300 Millionen Euro, was 16 Prozent weniger ist als vor einem Jahr. Das Ebitda sank um gut ein Viertel auf 65,7 Millionen Euro. Unter dem Strich rutschte das Unternehmen mit einem Minus von knapp 44 Millionen Euro in die Verlustzone, nachdem vor einem Jahr noch ein Überschuss von knapp 19 Millionen Euro erzielt worden war. Dabei spielten auch planmäßig höhere Abschreibungen auf ein neues Werk in Singapur eine Rolle./mis/stk

