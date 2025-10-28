Siltronic bestätigt Jahresziele - Margenausblick eingeengt
- Siltronic sieht sich in schwierigem Marktumfeld.
- Umsatz im Q3 sank um 16% auf 300 Millionen Euro.
- Verlust von 44 Millionen Euro nach Vorjahresgewinn.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chip-Zulieferer Siltronic sieht sich in einem unverändert schwierigen Umfeld auf Kurs zu seinen Jahreszielen. "Im dritten Quartal machten sich wie erwartet deutliche Verschiebungen von Liefermengen in das vierte Quartal und negative Währungseffekte bemerkbar, wodurch sich Umsatz und Profitabilität temporär abgeschwächt haben, sagte Siltronic-Chef Michael Heckmeier bei der Zahlenvorlage am Dienstag. In diesem Umfeld steuert die Beteiligung von Wacker Chemie weiterhin mit Einsparungen gegen.
Heckmeier erwartet für 2025 weiterhin einen Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahresniveau von 1,4 Milliarden Euro. Als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sollen 22 bis 24 Prozent hängen bleiben, nach bisher avisierten 21 bis 25 Prozent.
In den drei Monaten bis Ende September erzielte der Hersteller von Silizium-Wafern einen Umsatz von gut 300 Millionen Euro, was 16 Prozent weniger ist als vor einem Jahr. Das Ebitda sank um gut ein Viertel auf 65,7 Millionen Euro. Unter dem Strich rutschte das Unternehmen mit einem Minus von knapp 44 Millionen Euro in die Verlustzone, nachdem vor einem Jahr noch ein Überschuss von knapp 19 Millionen Euro erzielt worden war. Dabei spielten auch planmäßig höhere Abschreibungen auf ein neues Werk in Singapur eine Rolle./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 68,43 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 07:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um -1,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,39 %.
Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 1,68 Mrd..
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -32,29 %/+33,63 % bedeutet.
