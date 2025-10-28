    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHSBC Holdings AktievorwärtsNachrichten zu HSBC Holdings

    Britische Großbank

    HSBC trotzt Gewinnrückgang: Starkes Zinsgeschäft übertrifft Erwartungen

    Die HSBC schlägt im dritten Quartal die Gewinnerwartungen dank starkem Zins- und Vermögensgeschäft. Trotz hoher Rechtskosten bleibt der Ausblick positiv und die Aktie legt leicht zu.

    • HSBC übertrifft Q3-Gewinnerwartungen, Vorsteuergewinn 7,3 Mrd.
    • Zins- und Vermögensgeschäft treiben Erträge auf 17,8 Mrd.
    • Optimistischer Ausblick: 43 Mrd. US-Dollar Zinsen 2025.
    Britische Großbank - HSBC trotzt Gewinnrückgang: Starkes Zinsgeschäft übertrifft Erwartungen
    Foto: Vernon Yuen, Staff - Nexpher via ZUMA Press Wire

    Die HSBC hat im dritten Quartal 2025 trotz höherer Kosten besser abgeschnitten als von Analysten prognostiziert. Europas größter Bankkonzern meldete einen Vorsteuergewinn von 7,3 Milliarden US-Dollar. Das sind zwar knapp 14 Prozent weniger als im Vorjahr, jedoch deutlich mehr als die vom Markt erwarteten 5,98 Milliarden US-Dollar. Hauptgrund für den Rückgang waren erhöhte Aufwendungen, darunter umfangreiche Rechtsrückstellungen.

    Die Erträge legten um 5 Prozent auf 17,8 Milliarden US-Dollar zu und lagen damit ebenfalls über den Konsensschätzungen (17,05 Milliarden US-Dollar). Vor allem das Zinsgeschäft bleibt ein Wachstumstreiber: Die Nettozinserträge stiegen im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 8,8 Milliarden US-Dollar. Auch die Vermögensverwaltung zeigte eine starke Performance – hier stieg der Umsatz um 30 Prozent auf 2,68 Milliarden US-Dollar.

    Konzernchef Georges Elhedery erklärte: "Die Konsequenz, mit der wir unsere Strategie umsetzen, zeigt sich in diesem Quartal – trotz der Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten, die ihren Ursprung in der Vergangenheit haben."

    Die Kosten schnellten allerdings um 24 Prozent in die Höhe. Allein 1,1 Milliarden US-Dollar sind für mögliche Entschädigungen im Zusammenhang mit der Bernard-Madoff-Affäre reserviert. Hintergrund ist ein langwieriger Rechtsstreit aus dem Jahr 2009, in dem ein Fonds der Luxemburger HSBC-Tochter die Rückgabe angeblich verlorener Vermögenswerte fordert. Nach einem jüngsten Gerichtsbeschluss will die Bank erneut in Berufung gehen. Die Rückstellung belastet die harte Kernkapitalquote (CET1) um rund 15 Basispunkte – eine Kennzahl, die für die Stabilität eines Kreditinstituts von entscheidender Bedeutung ist.

    Die HSBC zeigt sich mit Blick auf das Gesamtjahr optimistisch: Das Management erwartet für das Jahr 2025 Nettozinserträge von mindestens 43 Milliarden US-Dollar. Zudem soll das Wealth-Segment mittelfristig jährlich zweistellig bei Gebühren und sonstigen Einnahmen wachsen.

    Strategisch rückt Hongkong weiter in den Fokus. Zu Monatsbeginn kündigte die HSBC an, ihre börsennotierte Tochter Hang Seng Bank komplett übernehmen zu wollen – ein Geschäft im Wert von über 37 Milliarden US-Dollar. Elhedery betonte damals das Vertrauen in die Bedeutung Hongkongs als globales Finanzzentrum. Herausfordernd bleibt jedoch die Lage im Immobiliensektor, die bei der Hang Seng Bank im ersten Halbjahr eine Quote notleidender Kredite von 6,69 Prozent verursachte.

    An der Börse kamen die Zahlen gut an. Die HSBC-Aktie steht im frühen Dienstagshandel bei Tradegate rund ein Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 11,66 Euro (Stand: 8:29 Uhr MEZ).

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



